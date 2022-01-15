Как складывалась судьба матери Максима Виторгана

Пользователи сети знают Аллу Балтер как вторую супругу Эммануила Виторгана и мать Максима Виторгана. Когда-то она блистала на сцене театра и даже снималась в кино. О продвижении в карьере Алла отказалась в пользу семейной жизни.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Алла Балтер появилась на свет в 1939 году в Киеве. У ее семьи еврейские корни. Отец Аллы был актером, потому она с детства мечтала пойти по его стопам. На родине она окончила Киевское театральное училище, а затем переехала в Ленинград, где стала частью труппы театра, который сейчас известен как «Балтийский дом».

Именно там Алла встретила Эммануила Виторгана. Они играли влюбленных в спектакле. О романтических чувствах речи не шло, ведь у обоих актеров тогда были семьи. Алла была замужем за Эммануилом Анброхом, вратарем футбольного клуба «Таврия». Виторган же на тот момент был женат на Тамаре Румянцевой.

Однако вскоре между Балтер и Виторганом возникла симпатия, переросшая в любовь. Оба тогда сопротивлялись чувствам, не желая разрушать семьи. В итоге влюбленные поняли, что им все же придется уйти от своих официальных супругов, дабы быть друг с другом.

Пару Балтер и Виторгана считали одной из самых красивых в СССР. В 1971 году влюбленные переехали из Ленинграда в Москву, у них родился сын Максим. Жизнь у семьи не была простой. Алле после рождения сына пришлось вернуться на работу. Она стала сниматься в кино. Балтер запомнилась благодаря ролям в таких лентах, как «Степень риска», «Транзит», «Черный квадрат». Впрочем, актрисе доставалось мало ролей, она вынуждена была оставаться в тени более популярного мужа.