Девушка Ди Каприо рассказала о провальном свидании с актером

Модель Камилла Морроне поделилась рассказом о том, как одно из свиданий со знаменитым актером Леонардо Ди Каприо стало одним из самых странных в ее жизни.
"Он арендовал целый кинотеатр и заставлял меня смотреть все "Звездные войны", пока сам бегал со своим световым мечом, притворяясь, что сражается с плохими парнями",
- рассказала она изданию LeCinephiles.
Впрочем, в исходной публикации Морроне назвали "бывшей девушкой" звезды, несмотря на то, что нет никаких сведений о том, что пара распалась.
Из-за чего сомнения появились и в подлинности истории в целом.
Ранее мы писали, что Ди Каприо обольстил девушку богатейшего человека.