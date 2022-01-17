Девушка Ди Каприо рассказала о провальном свидании с актером

Модель Камилла Морроне поделилась рассказом о том, как одно из свиданий со знаменитым актером Леонардо Ди Каприо стало одним из самых странных в ее жизни.

"Он арендовал целый кинотеатр и заставлял меня смотреть все "Звездные войны", пока сам бегал со своим световым мечом, притворяясь, что сражается с плохими парнями",

- рассказала она изданию LeCinephiles.

Впрочем, в исходной публикации Морроне назвали "бывшей девушкой" звезды, несмотря на то, что нет никаких сведений о том, что пара распалась.

Из-за чего сомнения появились и в подлинности истории в целом.