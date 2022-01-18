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2 часа назад

«Это было довольно тяжело»: Брэдли Купер о съемках без одежды

На этой неделе состоится премьера фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Исполнитель главной роли, американский актер Брэдли Купер в разговоре с журналистом радио NPR рассказал о съемках в обнаженном виде — первых в карьере артиста.

Брэдли Купер рассказал о тяжелых съемках без одежды
Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров"Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день [актрисы] Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело», — поделился 47-летний актер.

Брэдли Купер рассказал, что нервничал во время съемок, потому что прежде никогда не снимался в кино без одежды. Тем не менее, сцена вышла удачной и попала в итоговый монтаж «Аллеи кошмаров».

В новом проекте мексиканского режиссера Брэдли Купер сыграл роль афериста Стэнтона Карлайла. По сюжету он притворяется, что имеет экстрасенсорные способности. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) Стэнтон обманывает богатых клиентов, которые надеются с его помощью поговорить с умершими близкими.

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Актеры,Тони Коллетт,Гильермо дель Торо,Брэдли Купер,Кейт Бланшетт,
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