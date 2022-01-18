Брэдли Купер рассказал о тяжелых съемках без одежды

На этой неделе состоится премьера фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Исполнитель главной роли, американский актер Брэдли Купер в разговоре с журналистом радио NPR рассказал о съемках в обнаженном виде — первых в карьере артиста.
«Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день [актрисы] Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело», — поделился 47-летний актер.
Брэдли Купер рассказал, что нервничал во время съемок, потому что прежде никогда не снимался в кино без одежды. Тем не менее, сцена вышла удачной и попала в итоговый монтаж «Аллеи кошмаров».
В новом проекте мексиканского режиссера Брэдли Купер сыграл роль афериста Стэнтона Карлайла. По сюжету он притворяется, что имеет экстрасенсорные способности. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) Стэнтон обманывает богатых клиентов, которые надеются с его помощью поговорить с умершими близкими.