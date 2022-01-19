Как изменились первые "Спасатели Малибу"

Премьера культового сериала "Спасатели Малибу" состоялась более 30 лет назад. Кроме этого, проект считается одним из самых просматриваемых телевизионных шоу, попав в Книгу рекордов Гиннесса с более чем 1,1 миллиарда зрителей. "Рамблер" расскажет, как за это время изменились актеры, которые исполнили ключевые роли в сериале.

Фото: Кадр из сериала "Спасатели Малибу" Кадр из сериала "Спасатели Малибу"

Памела Андерсон

Кадр из сериала "Спасатели Малибу", Globallookpress.com

В свои 54 года Памела Андерсон пытается всеми силами сохранить свою красоту. В одном из своих интервью актриса призналась, что не прибегает к спорту ради заботу о фигуре. Так, вместо тренировок Памела выбирает правильное питание.

Что касается личной жизни, то в 2020 году Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. Но уже меньше, чем через две недели было объявлено об их расставании. А несколько дней спустя стало известно, что они и не были женаты вовсе.

Дэвид Хассельхофф

Кадр из сериала "Спасатели Малибу", Globallookpress.com

А вот актер Дэвид Хассельхофф, который сыграл в сериале Митча Бьюкеннона, активно занимается спортом и поддерживает хорошую форму. А в ремейке проекта в 2017 году он порадовал поклонников своим участием.

Актер старается держать себя в форме, поддерживая активный образ жизни. На его страницах в социальных сетях можно увидеть его снимки с горным велосипедом, лошадьми и не только. Кроме этого, Дэвид увлекается регби и музыкой.

Александр Пол

Кадр из сериала "Спасатели Малибу", @alexandra_actress

Благодаря здоровому образу жизни актриса Александра Пол практически не изменилась. Она продолжает сниматься в фильмах и телевизионных шоу, проводит тренировки и является велнес-коучем.

Джейсон Момоа

Кадр из сериала "Спасатели Малибу", Globallookpress.com

Довольно многие не знают, что знаменитый Аквамен и кхал Дрого из "Игры престолов" начинал свою карьеру со "Спасателей Малибу". Он продолжает одновременно ездить на байке и покорять Голливуд.