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1 час назад

На какие уловки шли будущие знаменитости, чтобы попасть в кино

Кто-то прибавлял себе лет, кто-то хвастался несуществующим дипломом, а кто-то навыками, которых у него не было. Свой путь к славе всемирно известные актеры и актрисы начинали по-разному.

На какие уловки шли будущие знаменитости, чтобы попасть в кино
Фото: Кадр из фильма "Горбатая гора"Кадр из фильма "Горбатая гора"

Роберт Паттинсон

Inc-News

Когда-то начинающий и никому не известный у себя в Великобритании актер тщетно оббивал пороги местных киностудий. А потом поставил все ва-банк и рванул в Голливуд. Там он побывал на бесчестном количестве кастингов, и на вопрос об образовании каждый раз, не краснея, врал, что обучался в Королевской академии драматического искусства - одной из лучших драматических школ Англии. Удивительно, что никто даже и не подумал проверить информацию, ведь обман можно было установить легко и быстро.

Тем не менее, постепенно лицо Роберта примелькалось на кастингах, и однажды ассистент режиссера указал на него пальцем, чтобы попробовать юношу в саге «Сумерки». А дальше, как говорится, пошло-поехало.

Мила Кунис

Inc-News

Когда-то актриса украинского происхождения пришла на кастинг сериала “Шоу 70-х”, и лишь там узнала, что режиссерам требуются девочки лет шестнадцати-семнадцати. А Миле на тот момент едва четырнадцать исполнилось. Но этот ребенок нагло заявил, что ей на днях исполнится восемнадцать, и ему поверили. А когда обман все-таки раскрылся, отыгрывать назад уже было поздно. К тому же, несмотря на юный возраст, Мила впечатлила своих работодателей талантами и трудолюбием.

Энн Хэтэуэй

Inc-News

Когда актриса пришла на кастинг фильма «Горбатая гора», оказалось, что от претенденток на роль было необходимо умение держаться в седле. Но Энн, никогда не видевшая живую лошадь, так хотела попасть в эту картину, что соврала кастинг-директору, будто она отличная наездница. Когда же ее попросили продемонстрировать свой талант, дело закончилось всеобщим хохотом, под который непослушное животное, в конце концов, сбросило Энн на землю. Но девушка в этот момент выглядело настолько печально, что режиссер сжалился над бедняжкой, и махнул рукой – давайте ее попробуем. Попробовали и… утвердили на роль.

Сэди Синк

Inc-News

А вот от героини по имени Макс в сериале от Нетфликс “Очень странные дела” требовалась девушка, умеющая кататься на скейтборде. Сэди Синк уверенно заявила, что она в этом деле настоящий профи. Но в этом случае ей поверили на слово и не стали просить тут же продемонстрировать свое искусство. Так что, пока шел подготовительный процесс к съемках, Сэди активно брала уроки езды на скейте. И в фильме не подкачала.

Хлоя Грейс Морец

Inc-News

Еще будучи подростком, Хлоя навешала «лапши» самому Мартину Скорсезе. Тогда проводился отбор артистов в фильм «Хранитель времени», и на роль Изабель требовалась британская актриса. Хлоя на пробах заявила, что долго жила в Великобритании, и сумеет говорить с ярко выраженным британским акцентом. Помощники режиссера обман быстро выявили, но они настолько устали от бесконечного кастинга, что разрешили Хлое попробоваться. Съемки начались, Мартин Скорсезе остался доволен «английской актрисой», и лишь позднее узнал, что та была американкой, которая дальше соседнего штата нигде не была.

Лоуренс Фишберн

Inc-News

На одну из ролей в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы “Апокалипсис сегодня” требовался 18-летний подросток. Одному из участников кастинга Лоуренсу Фишберну тогда было всего лишь четырнадцать. Но паренек оказался не промах, и нагло заявил, что ему как раз недавно стукнуло восемнадцать. Слегка посомневавшись, режиссер утвердил его на роль, которая стала для Лоуренса серьезным трамплином для дальнейшей карьеры.

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