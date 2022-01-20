Олег Басилашвили второй раз заразился коронавирусом

Советский и российский актер Олег Басилашвили второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил журналистам РЕН ТВ.

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Басилашвили отметил, что в настоящий момент находится дома. По его словам, симптомов COVID-19 у него нет. «Мне вчера был поставлен диагноз. Самочувствие нормальное. Никаких симптомов нет, но обнаружен он», — сказал 87-летний народный артист.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 в Москве. Он известен по таким фильмам, как «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные» и многим другим.