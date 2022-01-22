Оставила ради него мужа: яркий роман Челентано и Мути

Адриано Челентано и Орнелла Мути вместе сыграли в двух романтических комедиях «Укрощение строптивого» (1980 год) и «Безумно влюбленный» (1981 год), которые стали широко популярны и за пределами Италии. После выхода на экраны картин поклонников мучил лишь один вопрос: «Был ли между актерами роман»? Оказывается, что был, причем оба артиста тогда были не свободны.

Фото: Кадр из фильма «Укрощение строптивого» Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Как все началось

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Орнелла Мути с 1975 по 1981 год была замужем за Аллесио Орано, а Адриано Челентано с 1964 года женат на актрисе Клаудии Мори.

Во время съемок комедии «Укрощение строптивого» между главными актерами разгорелся страстный роман. Об этом узнала супруга Адриано Клаудиа. Она собрала троих детей – дочерей Розиту и Розалинду, сына Джакомо, в которых актер не чаял души, и просто ушла. Не было ни скандалов, ни разборок.

В это же самое время Орнелла ушла от мужа и начала бракоразводный процесс – в 1981 году пара развелась. Мути ждала от Челентано ответного шага, но так этого и не дождалась. Ее надежды и мечты были разрушены. Челентано только давал пустые обещания, но с женой так и не развелся. Наоборот, супруги сошлись вновь.

Почему не сложились отношения

Адриано не смог жить без любимой семьи. Поэтому актер убедил Клаудию простить его и вернул семью обратно, естественно, закончив все отношения на стороне. Супруга артиста в одном из интервью тех лет обмолвилась, что случайная измена – это не повод разбивать семью.

Орнелла не рассказывала о любовных отношениях с Челентано и была крайне возмущена, когда много лет спустя тот признался в мимолетном романе с ней. Адриано отметил, что по сценарию их герои были настолько страстно и сильно влюблены друг в друга, что и сами актеры не смогли совладать со своей страстью.

Сама актриса так и не призналась, что развелась с мужем из-за любовника, которые не оправдал ее надежд. Она отметила, что любовь на время фильма – вполне нормальное явление в актерской среде. Мол, все становятся большой и дружной семьей, а потом разбегаются по разным сторонам. Так произошло и с ними.

Как актеры жили после расставания

Адриано до сих пор счастлив в браке с Клаудией, 14 июля 2014 года пара отметила золотую свадьбу. У них выросли талантливые, творческие дети: Розита – актриса, певица, радиоведущая, Розалинда – актриса, певица и художница, Джакомо – певец. К слову, дедом Адриано сделал только самый младший наследник – у него родился сын Самуэле. Ни 56-летняя Розита, ни 51-летняя Розалинда мамами так и не стали.

Красавица Орнелла Мути после неудачного романа с Адриано не осталась одинока. В отличие от бывшего возлюбленного, избранников у нее было очень много.

Некоторое время актриса встречалась с именитым режиссером Марко Феррери, который старше избранницы на 30 лет. Вскоре Марко бросил Орнеллу из-за новой возлюбленной Ханны Шигуллы.

С 1988 года актриса встречалась с Федерико Факкинети. У пары родилось двое детей (отношения официально зарегистрировали после рождения второго ребенка): дочь Каролина и сын Андреа. Но со временем выяснились неприглядные подробности жизни Стефано: он проигрывал в казино огромные суммы, участвовал в финансовых аферах, изменял.

В 1998 года Орнелла вышла замуж за пластического хирурга Стефано Пиколло. Они прожили вместе 10 лет и расстались из-за патологической ревности супруга: ревновал возлюбленную даже к детям. С 2008 года Орнелла состоит в отношениях с бизнесменом Фабрисом Керерве.