5 ярких актрис, которые сыграли Анну Каренину

В 2022 году Светлана Ходченкова сыграет в новой экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Многосерийная картина "Анна К." готовится специально для стримингового сервиса Netflix. По такому случаю "Рамблер" решил вспомнить пять ярких актрис, которые сыграли Анну Каренину.

Фото: Кадр из фильма "Анна Каренина" Кадр из фильма "Анна Каренина"

Грета Гарбо

Звезда голливудского кино сыграла Анну Каренину дважды. Первый раз в немой экранизации 1927 года под названием "Любовь", а второй в фильме "Анна Каренина" в 1935 году. И последняя роль принесла актрисе множество наград и по праву считается одной из лучших в ее карьере.

Вивьен Ли

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Для роли Анны Карениной актриса немного даже выучила русский язык, чтобы как можно лучше понять свою героиню. И это ей вполне удалось, Вивьен Ли буквально околдовала зрителей. Каренина в ее исполнении получилась одновременно царственной, душевной и спокойной.

Татьяна Самойлова

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Актрису Татьяну Самойлову в образе Анны Карениной в СССР увидели более 40 миллионов человек. И все, включая критиков, сошлись во мнении, что именно это исполнение является самым ярким в советском и российском кино.

Кира Найтли

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Эта экранизация считается одной из самых известных современных адаптаций романа. Перед съемками Кира Найтли брала уроки хореографии, поскольку в картине довольно много танцевальных сцен. А британский режиссер не поскупился на дорогие костюмы и масштабные декорации.

Елизавета Боярская

Кадр из фильма "Анна Каренина"