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2 часа назад

5 ярких актрис, которые сыграли Анну Каренину

В 2022 году Светлана Ходченкова сыграет в новой экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Многосерийная картина "Анна К." готовится специально для стримингового сервиса Netflix. По такому случаю "Рамблер" решил вспомнить пять ярких актрис, которые сыграли Анну Каренину.

5 ярких актрис, которые сыграли Анну Каренину
Фото: Кадр из фильма "Анна Каренина"Кадр из фильма "Анна Каренина"

Грета Гарбо

Кадр из фильма "Любовь"

Звезда голливудского кино сыграла Анну Каренину дважды. Первый раз в немой экранизации 1927 года под названием "Любовь", а второй в фильме "Анна Каренина" в 1935 году. И последняя роль принесла актрисе множество наград и по праву считается одной из лучших в ее карьере.

Вивьен Ли

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Для роли Анны Карениной актриса немного даже выучила русский язык, чтобы как можно лучше понять свою героиню. И это ей вполне удалось, Вивьен Ли буквально околдовала зрителей. Каренина в ее исполнении получилась одновременно царственной, душевной и спокойной.

Татьяна Самойлова

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Актрису Татьяну Самойлову в образе Анны Карениной в СССР увидели более 40 миллионов человек. И все, включая критиков, сошлись во мнении, что именно это исполнение является самым ярким в советском и российском кино.

Кира Найтли

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Эта экранизация считается одной из самых известных современных адаптаций романа. Перед съемками Кира Найтли брала уроки хореографии, поскольку в картине довольно много танцевальных сцен. А британский режиссер не поскупился на дорогие костюмы и масштабные декорации.

Елизавета Боярская

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Режиссер Карен Шахназаров выпустил сразу две версии романа Льва Толстого — полнометражную для большого экрана и многосерийную для ТВ. Известно, что Елизавета Боярская мечтала сыграть Анну Каренину еще с 16 лет, однако ее исполнение понравилось далеко не всем зрителям и критикам.

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