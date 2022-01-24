Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд

Актер Джонни Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Он сыграет короля Людовика XV, сообщает Variety.
Джонни Депп исполнит роль в фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом 2022 года в Париже. Майвенн сыграет в картине графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.
После громкого развода с экс-супругой Джонни Депп потерял несколько ролей в голливудских фильмах. В ноябре 2020 года актера лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним. Однако в Европе не было сильной негативной реакции на скандал. Джонни Депп даже получил награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.