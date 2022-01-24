Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
4 часа назад

Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд

Актер Джонни Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Он сыграет короля Людовика XV, сообщает Variety.

Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джонни Депп исполнит роль в фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом 2022 года в Париже. Майвенн сыграет в картине графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.

После громкого развода с экс-супругой Джонни Депп потерял несколько ролей в голливудских фильмах. В ноябре 2020 года актера лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним. Однако в Европе не было сильной негативной реакции на скандал. Джонни Депп даже получил награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Ранее девушка Ди Каприо рассказала о провальном свидании с актером.

Актеры,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители