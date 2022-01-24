Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд

После громкого развода с экс-супругой Джонни Депп потерял несколько ролей в голливудских фильмах. В ноябре 2020 года актера лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним. Однако в Европе не было сильной негативной реакции на скандал. Джонни Депп даже получил награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.