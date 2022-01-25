Как сейчас выглядят и чем занимаются актеры «Даешь молодежь»

«Даешь молодежь» было одним из самых популярных шоу нулевых. Чем сейчас занимаются звезды скетчей о субкультурах.
После участия в шоу карьера актрисы пошла в гору: она снялась в «О чем ещё говорят мужчины», «Любовь-морковь 3» и сериале «Беспринципные». В личной жизни Маруси тоже произошли перемены. В 2010 она родила дочь Мирру от продюсера «Большой разницы» Руслана Сорокина, но до свадьбы дело не дошло. В 2016 на съемках «Лондонграда» у нее завязался роман с актером Евгением Морозовым, а в декабре Евгений сделал Марусе предложение.
Актеру повезло, он не застрял в образе Ржавого или метросексуала Данилы. В серьезном послужном списке Бурковского: «Адаптация», «Звоните ДиКаприо!», «Тобол», «Хороший человек», «Медиатор», «Доктор Лиза» и множество других проектов. А еще Андрей играет в театре и вместе с женой Ольгой воспитывает сына Максима и дочь Алису.
Михаилу повезло чуть меньше, чем Бурковскому в плане популярности. Хотя после «Даешь молодежь» он тоже расширил сферу своих интересов и участвовал в проектах не только на телевидении. Актер играет в театре, озвучивает мультфильмы, снимается в кино и сериалах (хоть и не в очень громких) и воспитывает троих сыновей вместе с женой Екатериной.
Анжелика продолжает сниматься в кино, в основном делая упор на сериалы. А еще активно ведет Instagram и продает курсы про здоровый образ жизни. Личная жизнь актрисы — тайна за семью замками. По слухам у звезды есть мужчина, но кто он, Каширина рассказывать не спешит.
Аслан не особенно преуспел в карьере после проекта. В работах числятся «Одна за всех», «Папа на вырост», «Деффчонки», и пока — на этом все. Актер живет на два города: Москва и Нальчик. Что творится в личной жизни актера тоже непонятно. Бижоев ничего не рассказывает про отношения, да и в соцсетях нет ни одной фотографии с девушкой.
Между прочим, в прошлом году Евгения получила звание заслужененой артистки РФ. И есть за что: на счету актрисы десятки работ в кино и театре, а широкую известность принесла роль в трагикомедии «Географ глобус пропил». Личную жизнь скрывает, но известно, что в 2018 у актрисы родился сын, а в ноябре прошлого года — дочь.