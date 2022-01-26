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3 часа назад

Звезде «Марша Турецкого» сделали операцию после пожара

Актрисе Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, сделали операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Пушкина.

Звезде «Марша Турецкого» сделали операцию после пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезде «Марша Турецкого» провели операцию на руке. Анализы актрисы — хорошие. Как рассказал агентству собеседник, «все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей».

Несколько дней назад, 24 января, стало известно, что Воронкову переводят из реанимации в ожоговое отделение. Ей диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Возгорание произошло в квартире актрисы. Кошка Воронковой уронила елку со свечками, в результате чего начался пожар. По словам соседки, актриса попыталась спасти животное и повредила руки.

Ранее Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара.

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