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1 час назад

Актриса рассказала о съемках интимных сцен в "Эйфории"

Актриса Сидни Суини рассказала о съемках интимных сцен в сериале «Эйфория». Об этом сообщает The Independent.

Актриса рассказала о съемках интимных сцен в "Эйфории"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По рассказу актрисы, сыгравшей в сериале Кэсси Ховард, на площадке работает координатор постельных сцен, который помогает артистам. Однако создатель проекта Сэм Левинсон не навязывает актерам съемки в обнаженном виде:

«Были моменты, когда Кэсси должна была быть без одежды, и я говорила Сэму: "Я не думаю, что это здесь необходимо". И он отвечал: "Хорошо, нам это не нужно"».

Как призналась Суини, она не против обнаженных сцен, но их обилие не позволяет разглядеть в ней серьезную актрису:

«Я очень горжусь своей работой в "Эйфории". Я думаю, что это отличная роль. Но никто не говорит об этом, потому что там я раздеваюсь. Но вот я снимаюсь в "Белом лотосе", и внезапно критики обращают на меня внимание».

Кроме того, она столкнулась с травлей из-за откровенных эпизодов в сериале с ее участием.

Ранее стало известно, что Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд.

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