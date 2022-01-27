Что стало с Катькой из фильма "Бумер"

В ее фильмографии на сегодняшний день 36 работ. В последние годы зрители запомнили ее как сериальную актрису. А первый успех пришел к Яне Шивковой в 2003 году, после выхода на экраны знаменитого фильма Петра Буслова "Бумер". Актриса исполнила в картине главную женскую роль деревенской девушки Катьки. Как сложилась жизнь актрисы после звездного часа, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Бумер" Кадр из фильма "Бумер"

Яна Николаева (девичья фамилия актрисы, прим. ред.) с детства мечтала стать актрисой и к поступлению готовилась основательно. В итоге цели своей девушка достигла: стала студенткой Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина. Окончила ВУЗ Яна в 1996 году, успев во время учебы получить статус замужней дамы: студентка влюбилась и вышла замуж за Павла Шивкова. Под фамилией мужа актриса и стала известна.

@yana_shi_

Успех пришел к Яне не сразу. Впервые на экране она появилась в 1998 году, исполнив эпизодическую роль в фильме “Хочу в тюрьму”. А затем в течение следующих пяти лет ее можно было увидеть лишь во второстепенных ролях. Исполняя пусть и не главные, но весьма разноплановые роли в таких фильмах, как “Шатун”, “Белый танец” и сериалах “Граница. Таежный роман”, “Бригада” и других, Яна считала, что получает хороший опыт. И не ошиблась. Актрису пригласили, наконец, исполнить главную женскую роль в фильме “Бумер”.

Кадр из фильма "Бумер"

Однако несмотря на невероятный успех фильма и главную роль, которая Яне, бесспорно, удалась, актриса в течение следующих нескольких лет появилась на экране лишь в нескольких ролях второго плана. А в период с 2007 по 2011 год вообще пропала с экранов. По какой причине у Шивковой случился такой перерыв в карьере, актриса не распространялась. Стоит отметить, что Яна вообще не любит делиться с общественностью подробностями своей личной жизни, предпочитая оставлять приватное при себе.

@yana_shi_

В 2011 году Шивкова вернулась в профессию, а в 2013 году сыграла сразу несколько главных ролей в сериалах “Любовь из пробирки”, “Причал Любви и Надежды”, “Ты заплатишь за все”. С этого момента Яна стала настоящей звездой российских сериалов и любимицей поклонников мелодрам. Но в 2015 году Шивкова вновь пропала с экранов на три года. До 2018 года об актрисе ничего не было слышно, а затем она вернулась, исполнив роли главных героинь в сериалах “Родные пенаты” и “Сердечные раны”. В 2019 году Шивкова сыграла в дипломном фильме Родиона Доброхотова “Космонавт Петров” и с тех пор на экранах не появлялась.