Актеры и их дублеры, которые слишком похожи друг на друга

Стать востребованным артистом — здорово. Но если этого не произошло, всегда есть план «Б». Разбираемся, как выглядят дублеры голливудских звезд, которых вы постоянно видите на экране.

1/7 Галь Гадот/ Кэйтлин Берлс Фото: WMJ.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Том Харди и Джейкоб Томури Фото: WMJ.ru 3/7 Марго Робби и Ингрид Клейнинг Фото: WMJ.ru 4/7 Крис Хемсворт и Бобби Холланд Хантон Фото: WMJ.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Скарлетт Йоханссон и Хайди Манимейкер Фото: WMJ.ru 6/7 Дуэйн Джонсон и Таноая Рид Фото: WMJ.ru 7/7 Риз Уизерспун и Мэрили Лесли Фото: WMJ.ru

Галь Гадот

Видео дня

Актрису в киновселенной DC дублирует Кэйтлин Берлс. Примечательно, что девушка не является каскадершей и не выполняет опасные трюки. В кадре она дублирует Гадот на общих, а порой и на крупных планах, когда не видно лица актрисы. Все это делается с целью экономии — благодаря этому методу режиссер имеет возможность снимать параллельно сразу несколько сцен, что ощутимо удешевляет съемочный процесс.

В прошлом году, когда в Сети появились фотографии Кэйтлин в образе Чудо-женщины, многие поклонники франшизы настолько восхитились внешностью девушки, что в шутку предложили продюсерам отдать главную роль ей. Вот так Берлс случайно едва не подсидела свою старшую коллегу.

Том Харди

Поддерживать экранный образ бесстрашного героя британцу помогает его дублер, новозеландский каскадер Джейкоб Томури. В отличие от Берлс, Томури специализируется именно на выполнении опасных трюков, а внешнее сходство с Харди идет приятным бонусом.

К слову, Джейкоб хорошо известен в Голливуде и является востребованным профессионалом — например, в свое время он активно работал в каскадерской команде франшизы «Властелин колец».

Марго Робби

Австралийскую актрису уже несколько лет в кино дублирует Ингрид Клейнинг. Свою карьеру последняя начала в середине нулевых, но настоящий успех пришел к ней после съемок в «Отряде самоубийц».

И пусть увидеть лицо Ингрид в кадре вам не удастся, но без своей фан-базы она тоже не осталась — истинные поклонники комиксов знают имя дублерши и активно фолловят ее в социальных сетях.

Крис Хемсворт

Бобби Холланд Хантон больше чем просто каскадер Криса Хэмсворта. В свободное от основной работы время он занимается собственным фитнес-движением, продвигая в массы ЗОЖ. К тому же Хантон является спортивным тренером. А с самим Хемсвортом они не только коллеги, но и близкие друзья.

Скарлетт Йоханссон

Дублершу актрисы зовут Хайди с благозвучной фамилией Манимейкер (переводится с английского как тот, кто делает деньги). Каскадерша не сильно похожа внешне на Йоханссон, но грим, парик и точность ракурса делают свое дело. В киновселенной Marvel Хайди снимается уже больше 10 лет — с первого появления Наташи Романофф.

Учитывая появление сольного фильма этой героини, можно с уверенностью ожидать продолжения плодотворного сотрудничества Манимейкер с Йоханссон.

Дуэйн Джонсон

Дублер звезды «Круиза по джунглям» Таноая Рид, напротив, удивительно похож на актера, и этому есть простое объяснение — Рид является двоюродным братом Джонсона. Родственники много лет работают вместе, и несмотря на отличную спортивную форму, все опасные трюки на съемках выполняет не сам Дуэйн, а его родственник-двойник.

Риз Уизерспун

Вообще-то дублершей звезды «Большой маленькой лжи» с легкостью могла бы стать российская актриса Марина Доможирова. Просто вбейте ее имя в Гугл и поразитесь внешнему сходству актрис.

Но в реальности голливудскую звезду на экране дублирует девушка по имени Мэрили Лесли. Вместе они работают около 15 лет, что не удивительно, ведь они похожи друг на друга как сестры.