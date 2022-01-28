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1 час назад

Арнольд Шварценеггер исполнит роль Зевса

Арнольд Шварценеггер опубликовал на своей странице в Twitter постер, на котором он изображен в образе древнегреческого бога грома Зевса. Известно, что проект выйдет в феврале 2022 года.

Арнольд Шварценеггер исполнит роль Зевса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
@Schwarzenegger

Некоторые подписчики предположили, что Арни сыграет роль Зевса в фильме или рекламе, которую покажут на Супербоуле — финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги. На таком популярном событии показывают новые трейлеры фильмов и особые рекламные ролики.

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