Джейсон Момоа появится в новом "Форсаже"

К актерскому составу десятой части знаменитой франшизы может присоединиться звезда “Аквамена”, сообщает The Hollywood Reporter.
Какую роль предстоит исполнить Момоа, пока неизвестно, но согласно данным вышеупомянутого издания, есть вероятность, что актер появится на экране в образе одного из отрицательных персонажей. Переговоры с Момоа находятся на финальной стадии.
В съемках десятого “Форсажа” примет участие Вин Дизель, также ходят слухи, что в фильме вновь появится Мишель Родригес, а также Лудакрис, Сон Кан и Тайриз Гибсон.
Премьера новой части франшизы назначена на 19 мая 2023 году, детали сюжета картины не раскрываются.
Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер исполнит роль Зевса.