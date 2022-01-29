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1 час назад

Джейсон Момоа появится в новом "Форсаже"

К актерскому составу десятой части знаменитой франшизы может присоединиться звезда “Аквамена”, сообщает The Hollywood Reporter.

Джейсон Момоа появится в новом "Форсаже"
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Какую роль предстоит исполнить Момоа, пока неизвестно, но согласно данным вышеупомянутого издания, есть вероятность, что актер появится на экране в образе одного из отрицательных персонажей. Переговоры с Момоа находятся на финальной стадии.

В съемках десятого “Форсажа” примет участие Вин Дизель, также ходят слухи, что в фильме вновь появится Мишель Родригес, а также Лудакрис, Сон Кан и Тайриз Гибсон.

Премьера новой части франшизы назначена на 19 мая 2023 году, детали сюжета картины не раскрываются.

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер исполнит роль Зевса.

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