Как выглядит Одри Тоту сегодня и почему не снимается в кино

Одри Тоту прославилась благодаря роли наивной и романтичной Амели в одноименном фильме 2001 года. После оглушительного успеха актриса снималась в высокобюджетных голливудских картинах и независимых французских проектах. С годами Тоту постепенно пропала с радаров СМИ и коллег. Где французская актриса сейчас и почему зрители почти не видят ее в кино?

Фото: Кадр из фильма «Амели» Кадр из фильма «Амели»

Актриса не снималась в кино с 2019 года. Печально для поклонников, но неудивительно, если знать характер Тоту. В детстве Одри мечтала стать биологом. Увлекшись театром, актриса мечтала играть в кино и театре, но никогда не хотела быть звездой.

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Тоту было 24 года, когда на нее обрушилась мировая слава. В течение многих лет зрители и критики видели в актрисе исключительно архетип Амели. Однако самой актрисе такое внимание давалась тяжело. Тоту признавалась режиссеру Жану-Пьеру Жене, что хотела бы сменить работу.

«Она хотела ездить на метро с рюкзаком и все. Ее раздражали люди, которые подходили фотографироваться, не спрашивая разрешения», — отмечал Жене.

В течение всей карьеры актриса старалась остаться простым, хоть и немного чудаковатым человеком. Например, Тоту коллекционировала полароидные снимки журналистов, которые брали у нее интервью.

Конечно, у Тоту были и другие знаменательные роли: Натали в «Нежности», Коко в «Коко до Шанель» 2011, Хлоя в «Пене дней» 2013 года режиссера Мишеля Гондри. С 2015 по 2019 актриса снялась в 8 фильмах; последняя работа — в картине «Дальше некуда», спин-оффе культовой ленты «Большой Лебовски».

Кадр из фильма «Дальше некуда»

Коллега Тоту, французский актер и режиссер Пьер Сальвадори утверждает, что актриса «часто говорила, что хочет бросить» профессию.

«Важные режиссеры связывались, чтобы предложить большие роли. Она отказывалась от всего, и дело было не в ролях: она больше не хотела заниматься этой работой. Сейчас все неопределенно, но одно можно сказать наверняка — актриса немного отдыхает», — объясняет Пьер Сальвадори.

Одри Тоту в 2020 году на показе Balmain

Жан-Пьер Жене, режиссер «Амели», настроен более оптимистично: