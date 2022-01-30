Раскрыты подробности завещания Куравлева

Раскрыты подробности завещания советского и российского актера Леонида Куравлева. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что артист составил завещание задолго до своей смерти. У Куравлева была пятикомнатная квартира в центре Москвы, похожая квартира в этом же доме стоит не менее 82 миллионов рублей.

Также советский и российский артист владел дачей в Подмосковье стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Все это имущество будет поделено в равных долях между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.