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1 час назад

"Он любил одну женщину": друзья и коллеги о Куравлеве

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не стало 30 января, ему было 85 лет. Друзья, коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования его родным, и вспоминают, каким был актер, который полюбился публике за роли Афони, Жоржа Милославского и не только.

"Он любил одну женщину": друзья и коллеги о Куравлеве
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Актриса театра и кино Лариса Лужина до последнего верила, что Леонид Куравлев в скором времени восстановится. Она сообщила, что об артисте у нее остались только хорошие воспоминания:

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"Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был, — вспомнила она. Он не любил говорить о себе, но умел общаться. Как признается артистка, с ним было уютно, а его голубые глаза и чуть ироничную улыбку она запомнит навсегда".

Актриса, кинорежиссер, народная артистка РФ Светлана Дружинина назвала Куравлева прекрасным артистом и надежным партнером на площадке:

"Это был очень хороший человек, прекраснейшей артист. Слава и популярность его была заслуженной. При этом он был достаточно скромен, он был интроверт, он не любил шумных, больших, отчаянных компаний. Он любил одну женщину, был ей всегда верен. И на рабочей площадке, когда мы с ним учились, это был самый надежный партнер".

Смерть актера Леонида Куравлева также потрясла режиссера Сергея Михалкова. Он выразил соболезнования и поделился своими воспоминаниями:

"Если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди — представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер — просто нереально. Настолько он был по-человечески прост. Работая с ним в "Сибирском цирюльнике", я настолько был спокоен и уверен, что он все сделает именно так как это нужно, что мне даже не приходилось и не хотелось с ним репетировать, чтобы не навязать ему своего мнения".

А друг Леонида Куравлева и продюсер Евгений Морозов рассказал о его последних годах жизни. Он заявил, что народный артист сам захотел жить в доме престарелых после того, как в 2012 году скончалась его жена:

"Мы сидели с ним на лавочке у Театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь".

По его словам, актер так и не смог смириться с потерей супруги.

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