"Он любил одну женщину": друзья и коллеги о Куравлеве

"Если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди — представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер — просто нереально. Настолько он был по-человечески прост. Работая с ним в "Сибирском цирюльнике", я настолько был спокоен и уверен, что он все сделает именно так как это нужно, что мне даже не приходилось и не хотелось с ним репетировать, чтобы не навязать ему своего мнения".