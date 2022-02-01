Пять самых горячих актрис двадцать первого века

Некоторые из этих знаменитостей уже давно вошли в пору зрелого возраста, но при их появлении на экране у миллионов зрителей по всему миру продолжает сводить дыхание.

Фото: Inc-News Inc-News

Скарлетт Йоханссон

Inc-News

Звезде «Люси» и «Брачной истории» уже под сорок, а она продолжает не только блистать на экранах, но и будоражить умы миллионов мужчин по всему свету. Согласно результатам многочисленных опросов, 37-летнюю Скарлетт Йоханссон назвали не только выдающейся актрисой, но и одной из самых «горячих штучек» среди знаменитостей текущего столетия.

Более того, у всегда элегантной и сексуальной артистки в среде многомиллионной армии фанатов немалый процент занимают… фанатки. А все потому, что Скарлетт задает тон в том, что женщина при всей своей успешности и занятости должна все равно оставаться женщиной.

Натали Портман

Inc-News

Натали Портман родилась в Израиле сорок лет тому назад, но уже давно считается одной из самых обаятельных и привлекательных звезд Голливуда.

Девушка без опыта и связей приехала в Америку, завоевала ее в качестве успешной актрисы, особенно это проявилось в «Звездных войнах».

Но достигнув вершин успеха, Натали не зазналась, оставшись простой и доступной в плане общения с обычными людьми. И при этом еще очень и очень соблазнительной.

Меган Фокс

Inc-News

Эта актриса пришла в кино еще совсем юной 15-летней девчонкой, а прославилась после выходы на экраны «Трансформеров».

Сегодня Меган Фокс тридцать пять, и она женщина, про которых мужчины обычно с придыханием говорят «в самом соку».

Обворожительная и невероятно сексуальная в мужском и любом другой понимании актриса, согласно опросам, занимает свое законное место в ТОПе самых горячих актрис современности.

Эмилия Кларк

Inc-News

35-летняя Эмилия Кларк вошла в число самых красивых женщин мира 2022 года. И это никого не удивило, поскольку звезда «Игры престолов» практический каждый год входит в рейтинг самых обворожительных актрис мира.

А пару лет назад году журнал Time назвал ее одной из ста самых влиятельных людей мира за активную борьбу за права женщин.

И если в этом рейтинге хватало знаменитых людей с большим, чем у нее влиянием, то уж по части красоты и сексуальности с актрисой мало кто мог поспорить.

Александра Даддарио

Inc-News

Пожалуй, самая незвездная «горячая штучка в нашем сегодняшнем списке. Тем не менее 35-летняя звезда «Спасателей Малибу» уже получила на будущее немало авансов, не только за актерский талант, но и за ярко выраженную сексуальную внешность.