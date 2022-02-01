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1 час назад

Марат Башаров резко отреагировал на вопрос о могиле отца

Актер Марат Башаров в беседе с изданием Teleprogramma.pro резко отреагировал на вопрос о том, посетил ли он могилу своего биологического отца.

"Идиоты": Башаров резко отреагировал на вопрос об отце
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологический отец Башарова Алимжан скончался в августе 2021 года. Воспитывал артиста отчим, в детстве Марат носил его фамилию - Юнисов - и считает его своим отцом.

"Какой папа умер? У кого? Простите, но у меня папа умер в 1995 году. Ваших коллег почитайте, пожалуйста. "Папа умер"! Идиоты", — сказал он.

Известно, что артиста воспитывал отчим — слесарь-сантехник, и в детстве Марат носил его фамилию — Юнисов. О смерти родного отца Башарова рассказал ранее брат актера Вялит Билялетдинов.

Известно, что Башаров, хоть и не приехал на похороны и не посетил могилу родителя, отправил родственникам покойного материальную помощь в размере 100 тыс. руб.

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