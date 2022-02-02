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2 часа назад

Зои Салдана показала, как страдает на съемках “Стражей Галактики”: видео

Американская актриса и танцовщица Зои Салдана – исполнительница роли Гаморы в серии фильмов режиссера Джеймса Ганна “Стражи Галактики”. Съемки третьей части франшизы начались в ноябре прошлого года. И в своем инстаграм-аккаунте Зои часто выкладывает ироничные ролики о том, что ей приходится переносить ради роли в блокбастере.

Например, пока съемочная команда поглощает сладости и фастфуд, Зои приходится делать выбор в пользу фруктов и овощей. Пропускать тренировки тоже нельзя – как бы актриса ни устала. Ведь ее космическая героиня всегда должна быть в форме.

Еще одна сложность – потрясающий грим. Над образом Гаморы трудятся сразу два профессиональных визажиста.

@zoesaldana

43-летняя актриса поделилась, что съемочный день начинается с рассветом. А это значит, что уже в 3.30 утра она сидит в кресле визажиста. На преображение актрисы уходит около трех часов.

И не меньше Зои тратит на то, чтобы избавиться от грима.

@zoesaldana

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