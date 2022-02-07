Внучка Светличной: "Я ничего не имею против домов престарелых"

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова заявила, что в недалеком будущем ее именитая родственница может оказаться в доме престарелых. Об этом она рассказала в ходе телефонного разговора с программой "Пусть говорят".
"Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов",
- рассказала она, добавив, что уверена в появлении кричащих заголовков газет на эту тему в скором времени.
Ранее мы писали, что 81-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию.