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3 часа назад

Внучка Светличной: "Я ничего не имею против домов престарелых"

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова заявила, что в недалеком будущем ее именитая родственница может оказаться в доме престарелых. Об этом она рассказала в ходе телефонного разговора с программой "Пусть говорят".

Внучка Светличной: "Я ничего не имею против домов престарелых"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов",

- рассказала она, добавив, что уверена в появлении кричащих заголовков газет на эту тему в скором времени.

Ранее мы писали, что 81-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию.

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