Внучка Светличной: "Я ничего не имею против домов престарелых"

"Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов",