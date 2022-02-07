Стало известно о состоянии Звягинцева после комы

Актер Владимир Мишуков рассказал о состоянии режиссера Андрея Звягинцева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Режиссер недавно вышел из комы. Сейчас он находится в реабилитационном центре. Актер опубликовал фото со Звягинцевым в честь его дня рождения.
«Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Владимир Мишуков.
Режиссера Андрея Звягинцева госпитализировали в начале осени. Ему диагностировали серьезное поражение легких. Несколько недель Звягинцев провел в клинике в Германии.