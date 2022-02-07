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51 минуту назад

Стало известно о состоянии Звягинцева после комы

Актер Владимир Мишуков рассказал о состоянии режиссера Андрея Звягинцева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Стало известно о состоянии Звягинцева после комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режиссер недавно вышел из комы. Сейчас он находится в реабилитационном центре. Актер опубликовал фото со Звягинцевым в честь его дня рождения.

«Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Владимир Мишуков.

@mishukovladimir

Режиссера Андрея Звягинцева госпитализировали в начале осени. Ему диагностировали серьезное поражение легких. Несколько недель Звягинцев провел в клинике в Германии.

Ранее стало известно, что скончался режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

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