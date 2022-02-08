Куда пропала Лоренца из “Формулы любви”

В фильмографии Елены Аминовой более 60 ролей, но зрители помнят ее в основном как красавицу-помощницу графа Калиостро из фильма Марка Захарова “Формула любви”. Роль Лоренцы стала настоящей визитной карточкой актрисы и принесла ей настоящую славу. Но нередко случается, что триумфальная роль так и остается единственной значимой в карьере того или иного артиста. Как сложилась судьба Елены Аминовой после звездной роли, читайте в материале "Рамблера".

Карьеру Аминова начала делать вовсе не в кино: после школы она поступила на факультет журналистики Киевского государственного университета, а после его окончания работала в газете “Киевская правда” корреспондентом отдела “Культура”. Но через некоторое время Елена променяла карьеру журналистки на карьеру актрисы.

Со второй попытки Аминова, по совету заехавшего к ним квартиранта и его друзей-актеров, поступила в Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого, после завершения которого отправилась в Русский Драматический театр Северного флота в Мурманске. На сцену этого театра Аминова выходила в течение трех лет, а затем переехала в Одессу, где была принята в труппу Одесского драматического русского театра имени А. Иванова.

Сниматься в кино Елена Аминова начала еще на студии имени Александра Довженко в Украине, исполняя, как правило, второстепенные роли. Но периодически актриса ездила в Москву и Ленинград на пробы, рассчитывая на более заметные роли. Кастинг Аминова успешно проходила, но на роли все равно брали других актрис.

Когда Елена получила приглашение принять участие в кастинге на одну из ролей в новом фильме Марка Захарова “Формула любви”, то сначала отказалась: отчаялась пытать счастья в столице. Но после долгих уговоров все же отправилась в Москву. Очередная (последняя, как решила для себя Елена) попытка увенчалась успехом: актрису утвердили на роль Лоренцы. Аминовой на тот момент исполнилось 34 года.

Несмотря на то, что при монтаже множество сцен с участием Аминовой были вырезаны, роль Лоренцы оказалась знаковой в карьере актрисы. Зрители запомнили ее героиню и в дальнейшем ассоциировали Аминову именно с ней.

После “Формулы любви” режиссеры наперебой начали предлагать Аминовой роли роковых красоток, иностранок, соблазнительниц. Актриса много снималась, но в основном это были роли второго плана, хотя, как правило, яркие и запоминающиеся. Кстати, сама Аминова никогда на это не жаловалась и своей актерской карьерой была довольна. Даже в сложные для кинематографа 1990-е Елена продолжала довольно много работать. “Выпала из обоймы” Аминова лишь пару раз: фильмы с ее участием не выходили с 1991 по 1993 годы и в промежуток с 2003 по 2007.

Кроме съемок Елена искала себя и в других сферах деятельности: ставила спектакли в Центре детского творчества, преподавала актерское мастерство в театральном кружке.