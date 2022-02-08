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1 час назад

Актеры, жизнь которых закончилась в доме престарелых

Мира Маркина

Считается, что знаменитые люди под конец жизни имеют достаточно денег, чтобы обеспечить себе безоблачную старость, но уход за больным человеком могут позволить себе не все, поэтому вместо родной квартиры и сиделок они отправляются в дома престарелых. В материале “Рамблера” об известных актерах, которые доживали свою жизнь в домах престарелых.

Актеры, жизнь которых закончилась в доме престарелых
Фото: Кадр из фильма “Приключения Буратино”Кадр из фильма “Приключения Буратино”

Анатолий Кубацкий

Один из самых популярных актеров советских сказок начинал свою карьеру в театре, несмотря на то, что его отец, работавший гардеробщиком, был против такой работы. Зрителям он запомнился по фильмам Александра Роу, где играл самых разных персонажей: от королей до разбойников. Многие помнят его Короля Йагупопа 77-ого или Водокрута 13-ого. Также он занимался озвучкой и дубляжом. Его голосом говорил Гаврило в нескольких сказках про Конька-горбунка, а также Дед Мороз в мультфильме “В лесу родилась елочка”. В 65 лет он вышел на пенсию и практически все время проводил в квартире на Петровских линиях. Последние годы он добровольно провел в Доме ветеранов кино и скончался в 2001 году.

Рина Зеленая

Кадр из фильма “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”

Талантливая актриса и народная артистка РСФСР начинала свою карьеру как эстрадная певица, но позднее решила сфокусироваться на работе в театре. Уже спустя два года эпизодических сцен зрители начали приходить посмотреть исключительно на нее. В театре она пела, танцевала, исполняла частушки, пародировала других и запомнилась всем своими эксцентричными ролями. Телезрителям она известна как черепаха Тортила из “Приключений Буратино” и миссис Хадсон из “Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. В кино она играла вплоть до 85 лет. Долгое время она жила в доходном доме Первого Российского страхового общества на Лубянке, а потом по собственному желанию переехала в Дом ветеранов кино. Сама она признавалась, что не была способна сама за собой ухаживать и таким образом хотела избавить своих родных от лишних забот.

“Единственное, чем я способна помочь своим родным, — это не быть дома”

Там за ней ухаживал кинооператор-документалист Василий Каштелян, который был с ней до последнего. Рина Зеленая скончалась в 1991 году и похоронена на Введенском кладбище.

Валентин Букин

Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Заслуженный артист РФ играл в кино самые разнообразные роли. В его фильмографии более 120 работ. Свою карьеру он начинал в региональных театрх, но уже там его начали запоминать зрители. С 1991 года он работал в Ленинградском театре комедии и часто появлялся в известных фильмах в эпизодических ролях. Зрители видели его в картинах “Война и мир”, “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Колье Шарлотты”, “Кин-Дза-Дза” и “Мастер и «Маргарита”.

В 2006 году он поселился в Доме ветеранов сцены имени М. Савиной. Его родственники не скрывали этого, да и сам он был не против и открыто давал интервью различным СМИ. В одном из них он рассказал о жизни в пансионате:

“Так сам решил. Здесь хорошо. Место в центре Питера, но как деревня. И, как я шучу, в отдельно взятом месте для отдельно взятых 80 человек выстроили настоящий коммунизм. Все бесплатно: кормят, поят, одевают, убирают. Выделяют машину, когда надо ехать в больницу”

Актер скончался в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге и похоронен на Северном кладбище в Минске.

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