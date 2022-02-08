Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев

Умер российский актер театра и кино Арнольд Сысуев. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.РУ».

Артист скончался на 82-году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Сысуев родился 23 июля 1940 года. В 1964-м году он окончил Московский институт культуры, а затем работал в Бийском городском драмтеатре, в Кимрском театре драмы и комедии и Ферганском областном драматическом театре. В последние годы жизни он выступал в Димитровградском драмтеатре и Вологодском ТЮЗе.