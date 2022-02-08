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2 часа назад

Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев

Lenta.ruиещё 3

Умер российский актер театра и кино Арнольд Сысуев. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.РУ».

Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист скончался на 82-году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Сысуев родился 23 июля 1940 года. В 1964-м году он окончил Московский институт культуры, а затем работал в Бийском городском драмтеатре, в Кимрском театре драмы и комедии и Ферганском областном драматическом театре. В последние годы жизни он выступал в Димитровградском драмтеатре и Вологодском ТЮЗе.

В начале своей карьеры актер немало снимался в кино. Он известен по таким картинам, как «Война и мир», «Вий», «Багровый цвет снегопада» и «Исаев».

Ранее во вторник стало известно о смерти продюсера и драматурга Феликса Эскина. Ему было 90 лет. Он сотрудничал с Алексеем Германом и был директором его лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». Также Эскин работал администратором на картинах «Черемушки», «Не забудь… станция Луговая» «Браслет-2» и «На войне как на войне».

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