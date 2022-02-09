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4 часа назад

Кто впервые сможет получить «Оскар» в 2022 году

Peopletalk

Американская киноакадемия объявила списки номинатов на премию «Оскар» в 2022 году. Уже 27 марта состоится церемония вручения наград. Некоторые звезды кино и не только впервые получили возможность побороться за заветную статуэтку.

Кто впервые сможет получить «Оскар» в 2022 году
Фото: PeopletalkPeopletalk

Кристен Стюарт впервые номинировали на лучшую женскую роль в фильме «Спенсер» ,где она сыграла принцессу Диану.

Киртсен Данст будет бороться за премию в категории «Лучшаяженская роль второго плана» за игру в фильме «Власть пса».

Ариана ДеБос впервые сможет получить награду за роль Аниты в «Вестсайдская история», как лучшая актриса второго плана.

Бейонсе впервые появится на «Оскаре» за «Лучшую оригинальную песня» Be Alive из фильма «Король Ричард».

Билли Айлиш станет конкурентной Бейонсе в это номинации. Певица может выиграть за свою композицию No Time To Die в фильме «Не время умирать».

Онжаню Эллис, сыгравшая в «Короле Ричарде», впервые номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Трой Коцур поборется в категории «Лучшая мужская рольвторого плана» за роль в фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Киран Хайндс сможет выиграть в номинации «Лучшая мужская ролвторого плана» за игру в фильме «Белфаст».

Джесси Племонс получил возможность стать «Лучшим актером второго плана» за роль Джорджа Бербанка в фильме «Власть пса».

Музыкант The Roots Questlove Ахмир Томпсон номинирован в категории «Лучший документальный фильм» за режиссуру «Лето соула».

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