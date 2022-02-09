Как сейчас выглядит Женя Васнецова из «Папиных дочек»

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова отмечает день рождения – девятого февраля ей исполнилось 30 лет. В честь юбилея актрисы «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит экранная Женя Васнецова.

Фото: Кадр из сериала "Папины дочки" Кадр из сериала "Папины дочки"

Начинающая актриса дебютировала в фильме режиссера Юрия Морозова «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». Однако настоящую популярность и узнаваемость ей принесла роль пацанки Жени Васнецовой в российском сериале «Папины дочки», съемки которого проходили с 2007 года по 2013 год.

Кадр из сериала "Папины дочки"

После окончания проекта Мельникова окончила Высшее театральное им. М.С. Щепкина и с этого же года вошла в труппу Московского театра им. Ермоловой. Актриса также снялась в таких фильмах, как «Стальная бабочка», «Гагарин. Первый в космосе», «Рябиновый вальс», «С пяти до семи», а в 2021 году на экраны вышла картина «Соври мне правду», в которой звезда сыграла главную роль. Кроме того, Дарья активно занимается благотворительностью – она является попечителем детского хосписа «Дом с маяком».

@melnikovadsh

А вот в личной жизни у Мельниковой пока американские горки: летом 2020 года стало известно, что Дарья развелась с актером Смольяниновым.

«Это не связано ни с каким кризисами в отношениях. Так сложились обстоятельства и все. Карантин вообще не при чем. Тем не менее, мы остаемся родителями наших детей, мы по-прежнему партнеры, у нас классные отношения. Я не знаю, кому я еще так доверяла бы свою жизнь, детей, себя. Это было обоюдное решение»,

— призналась звезда «Папиных дочек» в интервью Лауре Джугелия.

@melnikovadsh

Напомним, в 2013 году Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольнинова, а в 2015-м году у пары родился сын Артур. В декабре 2018-го года звезды стали родителями во второй раз — на свет появился мальчик, которого они назвали Марком.