5 неожиданных фактов о Томе Холланде

Собрали 5 неочевидных, но правдивых фактов о юном актере.

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Профессионально занимался балетом и гимнастикой

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В 2008 году, когда Тому Холланду было всего двенадцать лет, он присоединился к актерскому составу шоу «Билли Эллиот: Мюзикл». В пьесе, основанной на фильме 2000 года, рассказывается история маленького мальчика, пропускающего занятия по боксу ради занятий в балетном классе для девочек. На момент кастинга Холланд уже несколько лет посещал уроки танцев.

Балет, по словам Тома, повлиял и на его актерские способности, позволив отыгрывать эмоции телом, а не лицом, ведь на съемках «Человека-паука» Холланд был в маске. Также в фильмах Том самостоятельно выполняет трюки, в чем актеру помогла гимнастика — с детства Холланд занимался паркуром и покорил этим талантом продюсеров «Человека-паука».

Был влюблен в свою коллегу по «Мстителям»

В прошлом году Том Холланд и Зендая, сыгравшая подружку Человека-паука, подтвердили свои отношения. Но еще ранее британский актер признался, что ему понравилась его другая коллега из киновселенной Marvel.

В интервью GQ 2017 года Холланд рассказал, что составить пару с Человеком-пауком могла бы Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен. Также актриса помогла Холланду стать увереннее в себе: как-то Том признавался — он неисправимый people pleaser, а Олсен помогла ему избавиться от этого, научив чаще использовать слово «нет» и не бояться попасть в немилость других людей.

Получил необычное «запасное» образование

В начале своей карьеры Холланд снимался не так активно, как сейчас, а первой масштабной ролью стала работа в фильме «В сердце моря», вышедшем на экраны в 2015 году. Партнерами Тома стали Крис Хемсворт и Киллиан Мерфи. Получив роль в этом фильме, Холланд был немного самоуверен и думал, что после его карьера пойдет гладко.

Однако долгое время у Тома не было новых проектов, что ударило по самолюбию актера. Тогда его мама придумала план «Б» и решила отправить Холланда в школу плотников в Кардиффе, чтобы сын получил дополнительное образование, если его актерская карьера не сложится. Все решило приглашение на прослушивание в Marvel Studious — Холланд получил роль Человека-паука и так и не выучился на плотника.

Есть «тайная» татуировка в необычном месте

У Тома была мечта сыграть супергероя столько, сколько он себя помнит. Когда актер получил роль Человека-паука, он решил запомнить этот момент навсегда и сделал памятную татуировку в необычном месте.

Во время пресс-тура «Человека-паука: Возвращение домой» Холланд продемонстрировал журналисту рисунок на теле, сделанный на стопе, — тату паука, свисающего на паутине. Как Том потом признался, он никому не порекомендовал бы делать татуировку на стопе — это оказалось слишком больно.

Стал самым молодым Человеком-пауком

В основе фильмов Marvel лежат комиксы, и в них Питер Паркер — школьник старших классов. Самый первый Человек-паук Тоби Магуайр снялся в знаковой роли, когда ему было 27 лет, и с каждым фильмом он становился взрослее. А Эндрю Гарфилд из «Нового Человека-паука» был еще старше на момент съемок первого фильма — актеру было уже 29 лет. Так что было забавно смотреть, как он играет подростка.

И только Том Холланд был ближе всего к школьному возрасту — актер присоединился к касту фильма «Капитан Америка: Гражданская война» в возрасте 20 лет и отлично вошел в образ подростка.