Олеся Железняк раскрыла особый талант Людмилы Артемьевой

Актриса Олеся Железняк рассказала о коллеге Людмиле Артемьевой в беседе с ФАН.
Так, артистка раскрыла особый талант звезды «Сватов». По словам Железняк, у Артемьевой невероятное чувство юмора.
«Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота. Она прекрасно играла в спектакле «Поминальная молитва», в спектакле «Мудрец». И я видела ее и в спектакле «Женитьба Фигаро». Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет! И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — рассказала Железняк.
Напомним, 10 февраля актриса Людмила Артемьева отмечает свое 59-летие. Актриса стала звездой после выхода на экраны комедийного сериала «Таксистка». Кроме того, успех ей принесли роли в сериалах «Сваты» и «Кто в доме хозяин?».
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