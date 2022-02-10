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7 часов назад

Олеся Железняк раскрыла особый талант Людмилы Артемьевой

Диана Товсепова

Актриса Олеся Железняк рассказала о коллеге Людмиле Артемьевой в беседе с ФАН.

Олеся Железняк раскрыла особый талант Людмилы Артемьевой
Фото: @jeleznyak_official, @liudmilartemyeva@jeleznyak_official, @liudmilartemyeva

Так, артистка раскрыла особый талант звезды «Сватов». По словам Железняк, у Артемьевой невероятное чувство юмора.

«Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота. Она прекрасно играла в спектакле «Поминальная молитва», в спектакле «Мудрец». И я видела ее и в спектакле «Женитьба Фигаро». Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет! И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — рассказала Железняк.

Напомним, 10 февраля актриса Людмила Артемьева отмечает свое 59-летие. Актриса стала звездой после выхода на экраны комедийного сериала «Таксистка». Кроме того, успех ей принесли роли в сериалах «Сваты» и «Кто в доме хозяин?».

Ранее мы писали о том, как Нина Алисова стала одной из самых популярных советских актрис. Она была первой и эталонной Ларисой Огудаловой в экранизации "Бесприданницы", а мужчины называли ее одной из самых желанных актрис.

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