Олеся Железняк раскрыла особый талант Людмилы Артемьевой

«Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота. Она прекрасно играла в спектакле «Поминальная молитва», в спектакле «Мудрец». И я видела ее и в спектакле «Женитьба Фигаро». Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет! И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — рассказала Железняк.