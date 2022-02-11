Самые известные актеры, которые играли Пуаро

Знаменитый частный детектив Эркюль Пуаро, которого миру подарила Агата Кристи, задействован в 33 романах, 54 рассказах и 1 пьесе. Многие произведения писательницы были экранизированы и с восторгом приняты публикой, а актеров, сыгравших детектива, насчитывается уже больше десяти. В материале “Рамблера” — самые известные актеры, которые воплотили в жизнь роль гениального детектива.

Фото: Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Кеннет Брана

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Актер стал известен еще до своей первой роли Пуаро, которая предстала перед зрителями в 2017 году. До этого он часто появлялся в экранизациях пьес Шекспира, где и выступал создателем: “Генрих V” 1989 года, “Много шума из ничего” 1993 года, и “Гамлет” 1996 года. Новым витком в его карьере стала роль детектива. В 2017 году она появился на экранах в фильме “Убийство в Восточном экспрессе”, а в 2022 году вышла экранизация романа “Смерть на Ниле”. В этих проектах он выступает как режиссер и продюсер. Критики не сомневаются в его актерском таланте, а вот то, как он видит на экране ромны Кристи, зрители не оценили.

Дэвид Суше

Кадр из сериала "Пуаро Агаты Кристи"

Британский актер получил всемирную известность после того, как исполнил роль в детективном сериале “Пуаро Агаты Кристи”. Проект шел на телевидении почти 25 лет. Всего за это время вышло 13 сезонов, в которые вошли 70 эпизодов. Актера трижды номинировали на премию BAFTA за эту роль, но награду он ни разу не получил.

Отдельного внимания заслуживает история того, как Суше готовился к роли. Он прочитал все произведения Агаты Кристи и выписал себе 93 характеристики Пуаро, по которым он готовился. Он изучил все о родине Пуаро, Бельгии, а также исковеркал свой идеальный британский акцент. Для того, чтобы повторить походку Пуаро, Суше зажимал монетку между ягодиц.

Зрители ждали, что актер вернется к роли знаменитого детектива, но вместе с окончанием сериала он прекратил сниматься в подобных проектах.

Питер Устинов

Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Британский актер с русскими корнями снялся сразу в шести фильмах по произведениям Агаты Кристи: “Смерть на Ниле”, “Зло под солнцем”, “Тринадцать за обедом”, “Загадка мертвеца”, “Убийство в трех актах” и “Свидание со смертью”. Все эти картины были сняты в течение десяти лет: с 1978 по 1988 годы. За первую роль он был номинирован на премию BAFTA, а в одном из фильмов появился Дэвид Суше — актер, которого критики считают лучшим исполнителем роли Пуаро.

Питера Устинова называют “самым русским англичанином”, и он — единственный из зарубежных Пуаро, кто был сильно связан с Россией. Он занимался постановками в московском Большом театре, а также снял фильм “Россия Петра Устинова”, за который получил премию “Эмми”. Своей картиной он пытался развеять мифы про СССР, существующие на Западе.

Альберт Финни

Роль Эркюла Пуаро стала знаковой для актера и самым известным его воплощением на телевидении. Он сыграл детектива лишь в одном фильме, написанном по самому популярному роману Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе”. За эту роль он был номинирован на премии “Оскар” и BAFTA, но ни одну из наград не получил. Лишь одна актриса из фильма получила престижную награду американской киноакадемии, ей была Ингрид Бергман — она стала лучшей актрисой второго план.

Остин Тревор

Кадр из фильма "Смерть Лорда Эджвера"