Самые известные актеры, которые играли Пуаро

Знаменитый частный детектив Эркюль Пуаро, которого миру подарила Агата Кристи, задействован в 33 романах, 54 рассказах и 1 пьесе. Многие произведения писательницы были экранизированы и с восторгом приняты публикой, а актеров, сыгравших детектива, насчитывается уже больше десяти. В материале “Рамблера” — самые известные актеры, которые воплотили в жизнь роль гениального детектива.
Актер стал известен еще до своей первой роли Пуаро, которая предстала перед зрителями в 2017 году. До этого он часто появлялся в экранизациях пьес Шекспира, где и выступал создателем: “Генрих V” 1989 года, “Много шума из ничего” 1993 года, и “Гамлет” 1996 года. Новым витком в его карьере стала роль детектива. В 2017 году она появился на экранах в фильме “Убийство в Восточном экспрессе”, а в 2022 году вышла экранизация романа “Смерть на Ниле”. В этих проектах он выступает как режиссер и продюсер. Критики не сомневаются в его актерском таланте, а вот то, как он видит на экране ромны Кристи, зрители не оценили.
Британский актер получил всемирную известность после того, как исполнил роль в детективном сериале “Пуаро Агаты Кристи”. Проект шел на телевидении почти 25 лет. Всего за это время вышло 13 сезонов, в которые вошли 70 эпизодов. Актера трижды номинировали на премию BAFTA за эту роль, но награду он ни разу не получил.
Отдельного внимания заслуживает история того, как Суше готовился к роли. Он прочитал все произведения Агаты Кристи и выписал себе 93 характеристики Пуаро, по которым он готовился. Он изучил все о родине Пуаро, Бельгии, а также исковеркал свой идеальный британский акцент. Для того, чтобы повторить походку Пуаро, Суше зажимал монетку между ягодиц.
Зрители ждали, что актер вернется к роли знаменитого детектива, но вместе с окончанием сериала он прекратил сниматься в подобных проектах.
Британский актер с русскими корнями снялся сразу в шести фильмах по произведениям Агаты Кристи: “Смерть на Ниле”, “Зло под солнцем”, “Тринадцать за обедом”, “Загадка мертвеца”, “Убийство в трех актах” и “Свидание со смертью”. Все эти картины были сняты в течение десяти лет: с 1978 по 1988 годы. За первую роль он был номинирован на премию BAFTA, а в одном из фильмов появился Дэвид Суше — актер, которого критики считают лучшим исполнителем роли Пуаро.
Питера Устинова называют “самым русским англичанином”, и он — единственный из зарубежных Пуаро, кто был сильно связан с Россией. Он занимался постановками в московском Большом театре, а также снял фильм “Россия Петра Устинова”, за который получил премию “Эмми”. Своей картиной он пытался развеять мифы про СССР, существующие на Западе.
Роль Эркюла Пуаро стала знаковой для актера и самым известным его воплощением на телевидении. Он сыграл детектива лишь в одном фильме, написанном по самому популярному роману Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе”. За эту роль он был номинирован на премии “Оскар” и BAFTA, но ни одну из наград не получил. Лишь одна актриса из фильма получила престижную награду американской киноакадемии, ей была Ингрид Бергман — она стала лучшей актрисой второго план.
Британский актер был первым, кто сыграл Пуаро на экране. Все его работы датируются началом 30-х годов прошлого века. Первые два фильма “Алиби” и “Черный кофе” вышли в 1931 году, а премьера картины “Смерть лорда Эджвера” состоялась в 1934 году. Примечательно, что образ Тревора не соответствовал тому, как Пуаро был описан в книгах — у актера не было усов. Сам он говорил, что получил роль детектива благодаря своему французскому акценту.