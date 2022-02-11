Как злодейка из «Людей в черном» лишилась карьеры из-за пластики

Американская актриса Лара Флинн Бойл известна зрителям по роли Донны Хейворд в сериале “Твин пикс”, а также как инопланетная злодейка Серлина, которая появилась во второй части фильма “Люди в черном”. Однако уже в начале нулевых она стала все реже появляться на экранах, играла второстепенные роли в низкобюджетных проектах. Всему виной стало изменение ее внешности из-за пластических операций. В материале “Рамблера” — о том, как некогда выдающаяся актриса потеряла все из-за желания изменить себя.
В 90-х годах она была одной из самых ярких и востребованных актрис того времени. Благодаря “Твин пиксу” в ее карьере случился новый виток, который, по слухам, послужил началом для ее звездной болезни. Уже на съемках сериала у нее завязался роман с Кайлом Маклахленом — исполнителем роли Дейла Купера. Позже стало известно, что актриса просила переписать сценарий, чтобы у героя сериала не было отношений с другими девушками в кадре. Уже на заре своей карьеры Бойл отказывала знакомым режиссерам и долго выбирала из всех предложений то, на которое она согласится. Однако проницательность актрисы не сработала, и она снималась в разношерстных проектах, не все из которых были успешными.
Когда девушке было 30 лет, и она находилась на пике своей популярности, она решила, что недовольна своим лицом. Тогда она обратилась к пластическим хирургам, которые сделали неудачные манипуляции с ее лицом.
«Я пытаюсь убежать от времени. И дело даже не в том, что мало возрастных ролей. Я вообще не хочу стареть. Мне нравится, как я выгляжу сейчас», — признавалась она в одном из интервью.
В начале нулевых у нее был роман с Джеком Николсоном, который был старше ее на 33 года. Однако все в окружении звездной пары были уверены, что они не играют на публику. Об этом можно судить и по болезненному разрыву, который также оставил отпечаток на биографии Бойл. В 2003 году появилась информация о том, что актриса пристрастилась к алкоголю и пришла на группу АА — анонимных алкоголиков, где людям помогают с реабилитацией после зависимости. И хотя некоторые источники утверждали, что женщина всю жизнь посещала подобные группы из-за пристрастия отца, другие говорили, что у актрисы начались серьезные проблемы со спиртным.
Параллельно с этим актриса продолжала менять свою внешность, и уже в фильме “Люди в черном 2” она предстала перед зрителями уже с новым лицом. В роковой красотке Серлине было не узнать ту юную девушку с тонкими чертами лица. Она появлялась на экранах вплоть до начала 2010-х годов, но уже тогда было заметно, как сильно “поплыло” ее лицо, поэтому она играла лишь эпизодические и второстепенные роли.
Уже тогда ее популярность начала угасать. Актриса постепенно перестала сниматься совсем. С тех пор она не появлялась на красных дорожках, не давала интервью и перестала интересна прессе как актриса. Периодически ее ловят фотографы на парковках супермаркетов и торговых центрах для того, чтобы опубликовать фотографии того, как сильно изменилась ее внешность: у нее еще сильнее поплыло лицо, да и возраст дал о себе знать. Часто она выходит на улицу в очках, чтобы скрыться от фотокамер, но ее все равно узнают поклонники, несмотря на то, что внешность известной актрисы уже не такая, как была несколько десятилетий назад.
Американская актриса Лара Флинн Бой известна зрителям по роли Донны Хейворд