Как злодейка из «Людей в черном» лишилась карьеры из-за пластики

Американская актриса Лара Флинн Бойл известна зрителям по роли Донны Хейворд в сериале “Твин пикс”, а также как инопланетная злодейка Серлина, которая появилась во второй части фильма “Люди в черном”. Однако уже в начале нулевых она стала все реже появляться на экранах, играла второстепенные роли в низкобюджетных проектах. Всему виной стало изменение ее внешности из-за пластических операций. В материале “Рамблера” — о том, как некогда выдающаяся актриса потеряла все из-за желания изменить себя.

В 90-х годах она была одной из самых ярких и востребованных актрис того времени. Благодаря “Твин пиксу” в ее карьере случился новый виток, который, по слухам, послужил началом для ее звездной болезни. Уже на съемках сериала у нее завязался роман с Кайлом Маклахленом — исполнителем роли Дейла Купера. Позже стало известно, что актриса просила переписать сценарий, чтобы у героя сериала не было отношений с другими девушками в кадре. Уже на заре своей карьеры Бойл отказывала знакомым режиссерам и долго выбирала из всех предложений то, на которое она согласится. Однако проницательность актрисы не сработала, и она снималась в разношерстных проектах, не все из которых были успешными.

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Когда девушке было 30 лет, и она находилась на пике своей популярности, она решила, что недовольна своим лицом. Тогда она обратилась к пластическим хирургам, которые сделали неудачные манипуляции с ее лицом.

«Я пытаюсь убежать от времени. И дело даже не в том, что мало возрастных ролей. Я вообще не хочу стареть. Мне нравится, как я выгляжу сейчас», — признавалась она в одном из интервью.

В начале нулевых у нее был роман с Джеком Николсоном, который был старше ее на 33 года. Однако все в окружении звездной пары были уверены, что они не играют на публику. Об этом можно судить и по болезненному разрыву, который также оставил отпечаток на биографии Бойл. В 2003 году появилась информация о том, что актриса пристрастилась к алкоголю и пришла на группу АА — анонимных алкоголиков, где людям помогают с реабилитацией после зависимости. И хотя некоторые источники утверждали, что женщина всю жизнь посещала подобные группы из-за пристрастия отца, другие говорили, что у актрисы начались серьезные проблемы со спиртным.

Параллельно с этим актриса продолжала менять свою внешность, и уже в фильме “Люди в черном 2” она предстала перед зрителями уже с новым лицом. В роковой красотке Серлине было не узнать ту юную девушку с тонкими чертами лица. Она появлялась на экранах вплоть до начала 2010-х годов, но уже тогда было заметно, как сильно “поплыло” ее лицо, поэтому она играла лишь эпизодические и второстепенные роли.

Уже тогда ее популярность начала угасать. Актриса постепенно перестала сниматься совсем. С тех пор она не появлялась на красных дорожках, не давала интервью и перестала интересна прессе как актриса. Периодически ее ловят фотографы на парковках супермаркетов и торговых центрах для того, чтобы опубликовать фотографии того, как сильно изменилась ее внешность: у нее еще сильнее поплыло лицо, да и возраст дал о себе знать. Часто она выходит на улицу в очках, чтобы скрыться от фотокамер, но ее все равно узнают поклонники, несмотря на то, что внешность известной актрисы уже не такая, как была несколько десятилетий назад.