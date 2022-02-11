Любовь с первого взгляда: как Брик познакомилась с Тодоровским

Актриса Евгения Брик скончалась 10 февраля 2022 года в возрасте 40 лет. Причиной гибели артистки стало онкологическое заболевание, о котором никто, кроме близких людей, не знал. Евгения скончалась в Лос-Анджелесе, куда они с супругом — режиссером Валерием Тодоровским — переехали в 2008 году. С ним Брик прожила хоть и не долгую, но счастливую жизнь. "Рамблер" расскажет, как и когда познакомились влюбленные.

1/7 Они познакомились, когда Евгения пришла на пробы в сериал "Закон", режиссером которого был Валерий. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 На кастинге девушка не впечатлила Тодоровского как артистка, зато очень заинтересовала как женщина. Фото: РИА Новости 3/7 Несмотря на колоссальную разницу в возрасте (19 лет), влюбленные начали встречаться. Фото: РИА Новости 4/7 Но строить отношения им приходилось тайно, так как Тодоровский был женат на сценаристке Натальи Токаревой и воспитывал двух детей. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Их отношения продлились четыре года прежде чем режиссер решился оставить семью и сделать предложение любимой женщине. Фото: @evgeniabrik 6/7 Евгения и Валерий поженились в 2006 году. Фото: legion-media.ru 7/7 Спустя три года, в 2009, на свет появилась их дочка Зоя. Фото: @evgeniabrik

Они познакомились, когда Евгения пришла на пробы в сериал "Закон", режиссером которого был Валерий. Она на тот момент могла похвастаться лишь окончанием ГИТИСа и парой эпизодических ролей. На кастинге девушка не впечатлила Тодоровского как артистка, зато очень заинтересовала как женщина.

Как позже признавалась Брик в одном из интервью, это была любовь с первого взгляда. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте (19 лет), влюбленные начали встречаться. Но строить отношения им приходилось тайно, так как Тодоровский был женат на сценаристке Натальи Токаревой и воспитывал двух детей.

Их отношения продлились четыре года прежде чем режиссер решился оставить семью и сделать предложение любимой женщине. Евгения и Валерий поженились в 2006 году. Торжество было скромным, на нем присутствовали только близкие друзья и родственники. Брик даже не стала надевать белое платье, а предстала в облегающем черном наряде.