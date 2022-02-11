У Зинаиды Кириенко обнаружили рак

У народной артистки России и звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко обнаружили рак поджелудочной железы. Об этом сообщает Пятый канал.

У актрисы медики диагностировали рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Сейчас Кириенко частично парализована и находится в реанимационном отделении. Кроме этого, совсем недавно она получила положительный результат теста на коронавирус.