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2 часа назад

У Зинаиды Кириенко обнаружили рак

Мария Иглина

У народной артистки России и звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко обнаружили рак поджелудочной железы. Об этом сообщает Пятый канал.

У актрисы медики диагностировали рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Сейчас Кириенко частично парализована и находится в реанимационном отделении. Кроме этого, совсем недавно она получила положительный результат теста на коронавирус.

Еще 10 февраля Зинаиду Кириенко доставили в больницу после того, как она почувствовала себя плохо, а затем потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.

Читайте подробности госпитализации звезды "Тихого Дона".

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