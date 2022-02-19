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1 час назад

Русский двойник Анджелины Джоли набирает популярность в TikTok

Мира Маркина

Русскую «Анджелину Джоли» зовут Татьяна Дука, ей 34 года. Двойник голливудской суперзвезды работает актрисой, моделью и развивает личный блог. На удивительную схожесть Татьяны с Джоли российские СМИ обратили внимание еще пару лет назад. Но только в прошлом году Дука прославилась в TikTok: на февраль 2022 на аккаунт @tatyana_duka подписались 315 тысяч человек.

1/8 Другие тиктокеры снимают видео с реакциями, удивляясь, насколько похожи Джоли и Дука.
Фото: @tanusha_dukaaa
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2/8 Помогает и то, что в TikTok Татьяна перевоплощается в известных героинь, сыгранных Анджелиной.
Фото: @tanusha_dukaaa
3/8 Татьяна перевоплощалась в образы Малефисенты, Фины из «Вечных» и Лары Крофт.
Фото: @tanusha_dukaaa
4/8 В свободное время от косплея Татьяна занимается фитнесом, увлекается астрологией, озвучкой и ведет Telegram-канал @hoolly_wood.
Фото: @tanusha_dukaaa
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5/8 Пару лет назад девушка рассказывала, с чего началась ее карьера «двойника» Джоли.
Фото: @tanusha_dukaaa
6/8 На каком-то мероприятии к Татьяне подошел режиссер и сказал, что та — вылитая голливудская актриса из «Лары Крофт».
Фото: @tanusha_dukaaa
7/8 Татьяна решила снять пару видео, где бок о бок вставила свои фото и фото Джоли — и подписчики почти не увидели разницы.
Фото: @tanusha_dukaaa
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8/8 С тех пор Дука дает интервью, снимается в социальной рекламе, снимает коллаборации с блогерами — и все в образе Анджелины.
Фото: @tanusha_dukaaa

Другие тиктокеры снимают ответные видео с реакциями, удивляясь, насколько похожи Джоли и Дука. Помогает и то, что в TikTok Татьяна перевоплощается в известных героинь, сыгранных Анджелиной: Малефисенту, Фину из «Вечных», Лару Крофт. В свободное время от косплея Татьяна занимается фитнесом, увлекается астрологией, озвучкой и ведет Telegram-канал @hoolly_wood.

Пару лет назад девушка рассказывала, с чего началась ее карьера «двойника» Джоли. На каком-то мероприятии к Татьяне подошел режиссер и сказал, что та — вылитая голливудская актриса из «Лары Крофт». Татьяна решила снять пару видео, где бок о бок вставила свои фото и фото Джоли — и подписчики (почти) не увидели разницы. С тех пор Дука дает интервью, снимается в социальной рекламе, снимает коллаборации с блогерами — и все в образе Анджелины.

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