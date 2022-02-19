Русскую «Анджелину Джоли» зовут Татьяна Дука, ей 34 года. Двойник голливудской суперзвезды работает актрисой, моделью и развивает личный блог. На удивительную схожесть Татьяны с Джоли российские СМИ обратили внимание еще пару лет назад. Но только в прошлом году Дука прославилась в TikTok: на февраль 2022 на аккаунт @tatyana_duka подписались 315 тысяч человек.

1/8 Другие тиктокеры снимают видео с реакциями, удивляясь, насколько похожи Джоли и Дука. Фото: @tanusha_dukaaa Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Помогает и то, что в TikTok Татьяна перевоплощается в известных героинь, сыгранных Анджелиной. Фото: @tanusha_dukaaa 3/8 Татьяна перевоплощалась в образы Малефисенты, Фины из «Вечных» и Лары Крофт. Фото: @tanusha_dukaaa 4/8 В свободное время от косплея Татьяна занимается фитнесом, увлекается астрологией, озвучкой и ведет Telegram-канал @hoolly_wood. Фото: @tanusha_dukaaa Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Пару лет назад девушка рассказывала, с чего началась ее карьера «двойника» Джоли. Фото: @tanusha_dukaaa 6/8 На каком-то мероприятии к Татьяне подошел режиссер и сказал, что та — вылитая голливудская актриса из «Лары Крофт». Фото: @tanusha_dukaaa 7/8 Татьяна решила снять пару видео, где бок о бок вставила свои фото и фото Джоли — и подписчики почти не увидели разницы. Фото: @tanusha_dukaaa Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 С тех пор Дука дает интервью, снимается в социальной рекламе, снимает коллаборации с блогерами — и все в образе Анджелины. Фото: @tanusha_dukaaa

Другие тиктокеры снимают ответные видео с реакциями, удивляясь, насколько похожи Джоли и Дука. Помогает и то, что в TikTok Татьяна перевоплощается в известных героинь, сыгранных Анджелиной: Малефисенту, Фину из «Вечных», Лару Крофт. В свободное время от косплея Татьяна занимается фитнесом, увлекается астрологией, озвучкой и ведет Telegram-канал @hoolly_wood.