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4 часа назад

Стало известно место прощания с Евгенией Брик

Анна Шутова

Прощание с актрисой Евгенией Брик, скончавшейся на 41 году жизни, пройдет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в окружении артистки, в последние годы Брик жила и проходила лечение от онкологического заболевания в Лос-Анджелесе. Там же состоится кремация актрисы. Похороны пройдут в Москве.

О смерти актрисы Евгении Брик стало известно 11 января. О том, что она борется с раком, знал только близкий круг общения артистки.

Евгения Брик снялась в фильма «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и других.

Читайте также о том, что дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери.

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