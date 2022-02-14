Стало известно место прощания с Евгенией Брик

Прощание с актрисой Евгенией Брик, скончавшейся на 41 году жизни, пройдет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в окружении артистки, в последние годы Брик жила и проходила лечение от онкологического заболевания в Лос-Анджелесе. Там же состоится кремация актрисы. Похороны пройдут в Москве.

О смерти актрисы Евгении Брик стало известно 11 января. О том, что она борется с раком, знал только близкий круг общения артистки.