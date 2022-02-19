Как в реальности выглядит актриса, сыгравшая Памелу Андерсон

2 февраля 2022 года состоялась премьера сериала «Пэм и Томми» (Pam & Tommy) об отношениях барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон. Критики тепло встретили шоу, особенно отметив работу Лили Джеймс, которая сыграла звезду «Спасателей Малибу». Они отметили, что подобная история легко могла получиться пошлой и вызывающей, однако проработка образов и убедительная игра актрисы сделали свое доброе дело. Критик Терри Уайт из Empire отметил, что Джеймс «украла шоу», найдя «точное сочетание добродушия, силы и сексуальности». Рассказываем о многообещающей актрисе подробнее.

Лили Джеймс родилась 5 апреля 1989 года в графстве Суррей, Англия. Ее мама и бабушки были актрисами, а отец — музыкантом. Девушка посещала Школу исполнительских искусств Тринг-Парк, а в 2010 году закончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне. В том же году случились и первые роли: Джеймс дебютировала в четырех эпизодах сериала «Просто Уилльям», снималась в шоу «Тайный дневник девушки по вызову» и боевике «Гнев титанов».

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Популярность Джеймс принесла работа в сериале «Аббатство Даунтон» с 2012 по 2015 год. В 2015 году сыграла главную роль в фильме «Золушка». В 2016 году появилась в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир». В 2017 году сыграла роль Деборы из фильма «Малыш на драйве», а в 2018 году — юную Донну в мюзикле «Mamma Mia! 2». В 2019 году актриса появилась в фильме «Yesterday».

Сама Джеймс в интервью изданию Collider призналась, что «невероятно уважает» Андерсон.

«Очевидно, я никогда не хотела играть карикатуру. Я всегда хотела сыграть ее как можно более достоверно. Я испытываю к ней огромное, огромное, огромное уважение и действительно ею восхищаюсь».

Актриса отметила, что хотела «показать нерассказанную историю и посмотреть на то, что произошло на самом деле, на кражу частной собственности». Одна из центральных линий сериала — утечка и публикация приватного домашнего видео Памелы и Томми.