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2 часа назад

Как в реальности выглядит актриса, сыгравшая Памелу Андерсон

Дарья Амосова

2 февраля 2022 года состоялась премьера сериала «Пэм и Томми» (Pam & Tommy) об отношениях барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон. Критики тепло встретили шоу, особенно отметив работу Лили Джеймс, которая сыграла звезду «Спасателей Малибу». Они отметили, что подобная история легко могла получиться пошлой и вызывающей, однако проработка образов и убедительная игра актрисы сделали свое доброе дело. Критик Терри Уайт из Empire отметил, что Джеймс «украла шоу», найдя «точное сочетание добродушия, силы и сексуальности». Рассказываем о многообещающей актрисе подробнее.

1/8 Сама Джеймс в интервью изданию Collider призналась, что «невероятно уважает» Андерсон.
Фото: Кадр из сериала «Пэм и Томми»
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2/8 «Очевидно, я никогда не хотела играть карикатуру. Я всегда хотела сыграть ее как можно более достоверно».
Фото: Кадр из сериала «Пэм и Томми»
3/8 Актриса отметила, что хотела «показать нерассказанную историю» и реальные последствия утечки приватного домашнего видео Пэм и Томми.
Фото: legion-media.ru
4/8 Лили Джеймс родилась 5 апреля 1989 года в графстве Суррей, Англия. Ее мама и бабушки были актрисами, а отец — музыкантом.
Фото: globallookpress.com
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5/8 Девушка посещала Школу исполнительских искусств Тринг-Парк, а в 2010 году закончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне.
Фото: @lilyjamesofficial
6/8 В 2010 году Джеймс дебютировала в четырех эпизодах сериала «Просто Уилльям», снималась в шоу «Тайный дневник девушки по вызову».
Фото: @lilyjamesofficial
7/8 В 2015 году сыграла главную роль в фильме «Золушка».
Фото: @lilyjamesofficial
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8/8 Популярность Джеймс принесла роль в сериале «Аббатство Даунтон». В 2016 году появилась в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир».
Фото: Кадр из сериала «Война и мир»

Лили Джеймс родилась 5 апреля 1989 года в графстве Суррей, Англия. Ее мама и бабушки были актрисами, а отец — музыкантом. Девушка посещала Школу исполнительских искусств Тринг-Парк, а в 2010 году закончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне. В том же году случились и первые роли: Джеймс дебютировала в четырех эпизодах сериала «Просто Уилльям», снималась в шоу «Тайный дневник девушки по вызову» и боевике «Гнев титанов».

Видео дня

Популярность Джеймс принесла работа в сериале «Аббатство Даунтон» с 2012 по 2015 год. В 2015 году сыграла главную роль в фильме «Золушка». В 2016 году появилась в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир». В 2017 году сыграла роль Деборы из фильма «Малыш на драйве», а в 2018 году — юную Донну в мюзикле «Mamma Mia! 2». В 2019 году актриса появилась в фильме «Yesterday».

Сама Джеймс в интервью изданию Collider призналась, что «невероятно уважает» Андерсон.

«Очевидно, я никогда не хотела играть карикатуру. Я всегда хотела сыграть ее как можно более достоверно. Я испытываю к ней огромное, огромное, огромное уважение и действительно ею восхищаюсь».

Актриса отметила, что хотела «показать нерассказанную историю и посмотреть на то, что произошло на самом деле, на кражу частной собственности». Одна из центральных линий сериала — утечка и публикация приватного домашнего видео Памелы и Томми.

«Это видео облетело весь мир. Мы хотели смотреть на это правдиво <...> Я думаю, что это шоу временами будет некомфортно смотреть».

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