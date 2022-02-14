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30 минут назад

"Это разрушает": Добронравов пожаловался на зрителей

Мира Маркина

Актер Виктор Добронравов пожаловался на зрителей, которые используют смартфоны во время спектаклей. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

"Это разрушает": Добронравов пожаловался на зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Добронравов раскритиковал сидящих в телефонах зрителей. По его мнению, они мешают остальным гостям и разрушают магию представлений, так как светящиеся экраны всех отвлекают.

«Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы — часть этого спектакля. Без вас не может быть театра», — сказал артист.

Виктор Добронравов служит в Театре имени Вахтангова и Театре Антона Чехова. Актер снимался в фильмах «Пальма», «Чемпион мира», «От печали до радости», «Огонь» и «Солдатик».

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