Куда пропала звезда фильма “Ты у меня одна”

Светлана Рябова была одна из самых красивых актрис 90-х. Впервые она появилась в фильме “Отцы и дети”. И хотя это была эпизодическая роль, зрители запомнили милую, чуткую и романтическую девушку.

Фото: New Magazine New Magazine

Самой известной для актрисы стала роль Ани Коливановой в фильме Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». Эта работа стала для нее судьбоносной и в профессиональной, и в личной жизни, но вскоре после этого она надолго пропала с экранов.

Чтобы предстать в образе бизнесвумен, вернувшейся из Америке, актрисе на съемках пришлось носить дорогую одежду. Например, натуральную длинную шубу. В Москве 90-х подобрать соответствующий гардероб в то время было трудно. Поэтому шубу взяли напрокат.

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Кстати, на премьеру фильма Светлана пригласила молодого человека, с которым уже встречалась. Это был актер Андрей Барило. После премьеры он так влюбился в девушку что тот час же сделал ей предложение. В браке с ним появились две дочки. Но через 10 лет этот союз распался. Вторым мужем актрисы стал человек, далекий от мира кино. Светлана не любит распространяться о своей личной жизни.