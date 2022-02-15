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1 час назад

Отец Ивана Урганта столкнулся с коммунальной катастрофой

Мира Маркина

Андрей Ургант живет в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте. Недавно артист вернулся с гастролей и обнаружил, что его квартира серьезно пострадала. В доме протекла крыша, вода прорвала обои и попала в квартиру. Об этом сообщают «Невские новости».

Андрей Ургант столкнулся с коммунальной катастрофой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вода из бреши в крыше течет и рядом с электрощитом в подъезде дома. Соседи Урганта переживают, что это рано или поздно приведет к замыканию и пожару.

По словам актера, проблемы в доме начались более двух десятков лет назад, когда он только купил квартиру на Литейном. Но обращение к коммунальщикам не принесло результата.

«Они сказали, что это их забота: должны кровлю, рабочих, транспорт — обязаны все сделать. Но ничего из вышеперечисленного нет, поэтому ничего не сделали. Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом», — рассказал актер.

Новое обращение в Жилкомсервис тоже осталось без внимания. В компании Андрею Урганту ответили, что прислать бригаду нельзя из-за вспышки коронавируса. Артист считает, что крышу могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега, поскольку часто этим занимаются неквалифицированные рабочие.

Ранее мы рассказывали о том, как в ситуации жилищной катастрофы оказался Алексей Герман-младший, российский режиссер.

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