Андрей Ургант столкнулся с коммунальной катастрофой

Андрей Ургант живет в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте. Недавно артист вернулся с гастролей и обнаружил, что его квартира серьезно пострадала. В доме протекла крыша, вода прорвала обои и попала в квартиру. Об этом сообщают «Невские новости».

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Вода из бреши в крыше течет и рядом с электрощитом в подъезде дома. Соседи Урганта переживают, что это рано или поздно приведет к замыканию и пожару.

По словам актера, проблемы в доме начались более двух десятков лет назад, когда он только купил квартиру на Литейном. Но обращение к коммунальщикам не принесло результата.

«Они сказали, что это их забота: должны кровлю, рабочих, транспорт — обязаны все сделать. Но ничего из вышеперечисленного нет, поэтому ничего не сделали. Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом», — рассказал актер.

Новое обращение в Жилкомсервис тоже осталось без внимания. В компании Андрею Урганту ответили, что прислать бригаду нельзя из-за вспышки коронавируса. Артист считает, что крышу могли повредить и сами коммунальщики во время уборки снега, поскольку часто этим занимаются неквалифицированные рабочие.