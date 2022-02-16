Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова

«Как тот лось в анекдоте: "я все пью и пью, а мне все хуже и хуже". Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков, выложив снимок окошка для пациентов с надписью «Экстренная госпитализация».