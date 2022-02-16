Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова

Известный российский блогер Дмитрий Пучков (также известный под псевдонимом Гоблин) попал в больницу. О своей госпитализации Пучков сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Как тот лось в анекдоте: "я все пью и пью, а мне все хуже и хуже". Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков, выложив снимок окошка для пациентов с надписью «Экстренная госпитализация».
В следующем посте Пучков разместил селфи на фоне больничной койки в просторной палате: «Залег авторитетно», — написал блогер. Подписчики страницы попросили Пучкова раскрыть причины госпитализации, однако он оставил эти комментарии без ответа. Значительная часть пользователей пожелали автору постов скорейшего выздоровления.