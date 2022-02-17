Что стало с Джинни Уизли из «Гарри Поттера»

Экранная Джинни Уизли празднует день рождения – 17 февраля актрисе Бонни Райт исполнился 31 год. В честь праздника «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит звезда «Гарри Поттера».

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер" Кадр из фильма "Гарри Поттер"

После завершения съемок в фильмах о Мальчике, который выжил Бонни засветилась в таких фильмах, как «Море», «Философы: урок выживания» и «Перед сном», а также играла в независимом кино, которое так и не дошло до массового зрителя. Параллельно актриса окончила режиссёрский факультет Лондонского университета искусств, а после выпуска основала небольшую кинокомпанию, которая занимается производством короткометражек и клипов. В 2015 году Райт окончательно объявила, что уходит из большого кино, чтобы полностью посвятить себя режиссуре.

@thisisbwright

О личной жизни звезды известно мало, однако за ее плечами все-таки есть два громких романа, ставших достоянием общественности. Так, на съемках последних частей «Гарри Поттера» девушка закрутила с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который в кинофраншизе играл молодого Геллерта Гриндевальда. В 2011 году влюбленные объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло — через год они расстались.

@thisisbwright

После разрыва с Джейми Бонни начала отношения с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном. Он был старше актрисы на 13 лет. Их роман продлился два года.

Сейчас звезда активно борется за права женщин и занимается благотворительностью, уделяя основное внимание бедным африканским странам, а еще практикует йогу и медитацию. Кстати, уже несколько лет Райт вегетарианка.