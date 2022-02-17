Актер из «Игры престолов» получил сотрясение мозга во время драки

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», получил сотрясение мозга на съемках драки для фильма «Борьба со льдом». Об этом сообщает Deadline.

В проекте Петера Флинта для стриминговой платформы Netflix есть эпизод, в котором актер дерется с медведем. При этом роль медведя исполняет исландский дзюдоист-чемпион, который также работает каскадером. Именно его фигуру позднее обрисовали при помощи компьютерной графики.

Костер-Вальдау рассказал, что пострадал во время работы.

«В тот день я хотел, чтобы все выглядело как можно лучше, поэтому я расслабился, и он действительно начал швырять меня как тряпичную куклу. Очень сильный мужчина. Мы смотрели отрывки из этой сцены, в которых есть я и этот парень в коричневом костюме со странным медвежьим шлемом. Это выглядело нелепо. Теперь [с компьютерной графикой] это просто невероятно», — отметил актер.

Он пошутил, что ему бы не помешал дублер.