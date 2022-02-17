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21 минуту назад

Шэрон Стоун раскрыла судьбу культовых нарядов из «Основного инстинкта»

Диана Товсепова

Голливудская звезда Шэрон Стоун рассказала о своих культовых нарядах из фильма «Основной инстинкт» 1992 года. Ее слова привело издание InStyle.

Шэрон Стоун раскрыла судьбу культовых нарядов из «Основного инстинкта»
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт"Кадр из фильма "Основной инстинкт"

63-летняя американская актриса вспомнила, что получила свою выдающуюся роль Кэтрин Трамелл в 32 года, а то, что все ее наряды были сшиты индивидуально на заказ, приводило ее в восторг. Поэтому звезда внесла в контракт еще один пункт — все киношные образы должны были остаться ей после окончания съемок.

«Люди думали, что я сумасшедшая, но правда в том, что мне платили меньше, чем моему коллеге-мужчине. Я заработала 500 тысяч долларов, тогда как Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Так что сохранить все мои костюмы было очень разумно», — рассказала актриса.

Стоун вспомнила, несколько вещей со съемок на благотворительность, но культовые белое платье и пальто она не распаковывала до сих пор, хотя прошло уже 30 лет.

«Они были помещены в чехол для одежды на съемочной площадке и с тех пор ни разу не вынимались. Я сломала молнию, так что вещи герметично запечатаны, словно это произведение искусства или капсула времени», — рассказала Стоун.

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