Ума Турман рассказала о фильме "Убить Билла 3"

Слухи о работе Квентина Тарантино над третьей частью фильма ходят уже несколько лет. И, по словам Умы Турман, когда-то этот проект обсуждался серьезно.

"Я не вижу его на горизонте. Я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят его выхода, но я думаю, что это случится не скоро",

В 2019 году Тарантино заявил, что займется продолжением картины не раньше, чем через три года, а сам фильм будет значительно отличаться от предыдущих.