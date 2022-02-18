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31 минуту назад

Ума Турман рассказала о фильме "Убить Билла 3"

Мария Иглина

Актриса Ума Турман высказалась о выходе третьей части фильма "Убить Билла". Об этом сообщает Deadline.

Ума Турман рассказала о фильме "Убить Билла 3"
Фото: Кадр из фильма "Убить Билла"Кадр из фильма "Убить Билла"

Слухи о работе Квентина Тарантино над третьей частью фильма ходят уже несколько лет. И, по словам Умы Турман, когда-то этот проект обсуждался серьезно.

"Я не вижу его на горизонте. Я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят его выхода, но я думаю, что это случится не скоро",

— поделилась актриса в интервью.

В 2019 году Тарантино заявил, что займется продолжением картины не раньше, чем через три года, а сам фильм будет значительно отличаться от предыдущих.

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