Где сейчас девочка-вундеркинд из фильма «Матильда»

Американская актриса Мара Уилсон, известная своими ролями в фильмах «Матильда» (1996), «Чудо на 34-й улице» (1994) и «Миссис Даутфайр» (1993) в конце девяностых была восходящей звездой Голливуда. Однако уже в 2000 году фильм «Томас и волшебная железная дорога» стал последним в ее карьере. Почему так произошло? «Рамблер» расскажет.

Фото: Кадр из фильма "Матильда" Кадр из фильма "Матильда"

Сверхъестественная уравновешенность и зрелость Уилсон отличали ее от многих других детей-актеров. Когда Маре было всего 9, на нее обрушилась и мировая слава, и огромное горе. Еще во время съемок «Матильды» из жизни девочки ушел самый близкий ее человек: мама. Сьюзен Шапиро в течение долгих лет боролась с раком молочной железы, но так и не смогла победить болезнь.

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Внимание поклонников тоже по-своему повлияло на жизнь юной актрисы. Сначала ей было приятно получать записки от восхищенных мальчишек. Однако совсем скоро Маре стали приходить такие же письма от пятидесятилетних мужчин. Уилсон, уже будучи взрослой, расскажет, как ее это шокировало. Но письмами странное поведение поклонников не закончилось. Кто-то разместил фотографии Мары на сайтах для футфетишистов, а однажды девушка увидела картинку порнографического содержания с ее лицом, добавленным с помощью фоторедактора.

Взрослые, которые окружали девочку в то время, тоже вносили свою «лепту».

«С шести лет меня спрашивали на интервью: «У тебя есть парень?» Журналисты спрашивали, кого я считаю самым сексуальным актером и задавали вопросы об аресте Хью Гранта за связь с проституткой», — написала Мара в авторской колонке для The New York Times.

Когда Маре было 13, она решила завершить актерскую карьеру. За год до этого врачи диагностировали у девочки обсессивно-компульсивное расстройство. По другой версии, уход Мары был обусловлен тем, что она не могла выдержать конкуренцию с такими восходящими звездами, как Кира Найтли и Линдси Лохан. Из-за чего у актрисы появились серьезные проблемы с самооценкой и собственной сексуальной идентичностью.

Однако расстаться со сферой кино и телевидения совсем у Мары не получилось. В 2012 году Уилсон время от времени брала на себя роли в различных веб-сериалах, где играла саму себя. Четыре года спустя актриса получила эпизодическую роль в ситкоме «Брод Сити», а также озвучила персонажа в анимационном шоу «Конь Бо-Джек».