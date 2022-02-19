Врач шокировал новостью о болезни Максима Аверина

Максим Аверин родился с экземой — это хроническое воспаление кожи. Много лет он пытался справиться с симптомами в виде чесотки и язв. Болезнь с трудом удалось взять под контроль, но все еще мешает актеру жить.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться», — рассказывал Аверин.

В наши дни недуг не представляет серьезной опасности, если соблюдать гигиену и уход. Врач реаниматолог Татьяна Шарковская объяснила, что если в мокнущую рану попадет инфекция и пациент не заметит воспаление, появится риск развития сепсиса.

«Могут быть неприятные осложнения, если экзема мокнущая, в рану попадает инфекция и вовремя не обратить на нее внимания, вовремя не начать лечение. При стечении обстоятельств может развиться сепсис. Тогда может быть гибель от сепсиса», — цитирует Шарковскую «Пятый канал».

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» не любит жаловаться на здоровье. Иногда он говорил, что на нем буквально нет живого места: «Я ведь вес шитый-перешитый».