Как выглядит актер, сыгравший Таноса в "Мстителях"

Создатели "Войны бесконечности" сделали центральным героем именно Таноса, а не самих Мстителей. Злодею было отдано более 30 минут экранного времени. "Рамблер" расскажет, какой актер скрывался под гримом и что о нем известно.

Фото: Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Впервые на экране Танос появился в эпизоде фильма "Мстители" в 2012 году. Тогда его роль исполнил Дэмион Пуатье, а в последующих лентах о Мстителях Таноса играл актер Джош Бролин.

Именно этот, с виду очаровательный, мужчина и исполнил роль главного врага не только Мстителей, но и всей Вселенной. Стоит отметить, что Джош Бролин, еще до Таноса, сыграл другого персонажа комиксов — кибернетического солдата Кейбла во второй части "Дэдпула".

В карьере Бролина еще довольно ярких проектов. Так, его кинодебют состоялся в фильме по рассказу Стивена Спилберга "Балбесы". В его послужном списке также значатся роли в таких картинах, как "Дюна", "Дело храбрых", "Мелинда и Мелинда", "Старикам здесь не место" и многих других. А за работу в фильме "Харви Милк" Джош Бролин был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Что же касается личной жизни, то актер был женат трижды. Первой его супругой была актриса Элис Эдер, второй — Дайан Лейн, а сейчас Бролин состоит в браке с бывшей ассистенткой и моделью Кэтрин Бойд. Всего у актера четверо детей.