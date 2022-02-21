Почему звезду «Смерти на Ниле» называют второй Марго Робби

Зрители и критики давно обратили внимание на удивительное сходство Эммы Маккей и Марго Робби. «Рамблер» выяснил, что известно о молодой актрисе.
Эмма Маргарет Мари Ташар-Маккей родилась 4 января 1996 года во французском городе Ле-Ман. Ее отец француз, а мать англичанка. Эмма выросла в Сабле-сюр-Сарт на северо-западе Франции и окончила Нантский колледж со степенью бакалавра литературы.
В 2013 году девушка переехала в Великобританию. Там она три года изучала актерское мастерство в Лидском университете. Будущая актриса подрабатывала переводчиком с французского языка и даже была няней, прежде чем получила свою первую звездную роль. Она сыграла раскованную бунтарку Мэйв Уайли в сериале «Половое воспитание». Шоу освещает актуальные для подростков темы вроде ранней беременности и гендерной идентичности. Интересно, что сама актриса совсем не похожа на прославившую ее героиню — в жизни она сдержанная барышня.
Уже тогда критики обратили внимание на потрясающее сходство молодой актрисы с Марго Робби, отмечая не только внешность, но и темперамент. В новом фильме Кеннета Браны «Смерть на Ниле» это впечатление только усилилось, так что некоторые зрители даже решили, что роль страстной Жаклин де Бельфор исполнила Марго Робби.
Поклонники молодой актрисы с нетерпением ждут выхода на экраны фильма «Эмили» Фрэнсис О'Коннор, в котором Эмма Маккей сыграла знаменитую писательницу Эмили Бронте. Впрочем, это не первая главная роль артистки. Например, в 2021 году вышла биографическая драма «Эйфель» об истории создания самого знаменитого шедевра инженера Гюстава Эйфеля. А вот о личной жизни Эмма предпочитает не распространяться, но известно о ее романе с манекенщиком Дэниэлом Уитломом.